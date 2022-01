Fotbalista Kuchta neodletěl se Slavií na soustředění a jedná o přestupu

Praha - Fotbalisty pražské Slavie zřejmě opustí jejich nejlepší podzimní střelec Jan Kuchta. Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník dnes s týmem ligového mistra a lídra tabulky neodletěl na soustředění do Portugalska a má od klubu svolení jednat o přestupu do zahraničí. Podle médií má namířeno do Lokomotivu Moskva. Nové angažmá si hledá defenzivní univerzál Ladislav Takács, informovala Slavia na svém webu.

O Kuchtu byl zájem už v létě, tehdy ale ve Slavii ještě zůstal. Nyní už kádr českého suveréna posledních let zřejmě opustí. Do Slavie, kde v minulosti působil v mládeži, přišel v létě 2020 z Liberce a stal se jednou z opor.

V minulé ligové sezoně vstřelil Kuchta 15 branek a spolu se sparťanem Adamem Hložkem se stal nejlepším střelcem soutěže. Pražanům výrazně pomohl k obhajobě titulu. V tomto ligovém ročníku za podzim skóroval devětkrát a ztrácí jediný gól na čelo tabulky kanonýrů. Třemi brankami také přispěl k postupu ze skupiny Evropské konferenční ligy.

V posledním utkání podzimní části v Ostravě Kuchta střídal a poté, co na brankové čáře zahrál rukou, byl vyloučen. Baník díky tomu kopal penaltu a s favoritem nakonec remizoval 3:3. Kuchta se ve Slavii prezentoval bojovným stylem, po srpnovém utkání kvalifikace Evropské ligy proti Legii Varšava ho kvůli chování musel usměrnit trenér Jindřich Trpišovský.

V říjnu byl Kuchta poprvé nominovaný do českého reprezentačního "áčka" a za národní tým si připsal už čtyři starty. V minulosti hrával za jiné pražské kluby Bohemians 1905 a Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec a v mládeži za Spartu. V české lize má na kontě 110 zápasů a 37 branek.