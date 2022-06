Fotbalista Kuchta by podle médií mohl odejít do Sparty

Praha - Fotbalový útočník Jan Kuchta by podle médií mohl odejít z Lokomotivu Moskva do pražské Sparty. Do Ruska přišel v lednu ze Slavie a podepsal smlouvu do léta 2026. Reprezentační útočník se prý chce vrátit domů hlavně z rodinných důvodů.

O Kuchtově možném angažmá na Letné informovaly servery Seznam Zprávy, iDNES.cz nebo iSport.cz. Hráčovo působení v Moskvě zkomplikovala ruská vojenská invaze na Ukrajinu.

Kuchta může do Sparty nebo jinam odejít tak, že ho buď zájemce koupí, nebo využije výjimky Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA), která se týká zahraničních fotbalistů působících v ruských a ukrajinských klubech. Díky ní mohu hráči přerušit současné angažmá kvůli invazi až do 30. června příštího roku.

Pokud by Sparta či jiný klub využil u Kuchty druhé možnosti, mohl by Lokomotiv zablokovat peníze, které Slavii za lednový přestup podle Seznam Zpráv stále dluží. Moskevský celek získal Kuchtu za pět milionů eur (téměř 124 milionů korun).

Pětadvacetiletý Kuchta nastupoval v minulosti za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec, odkud v létě 2020 zamířil do Slavie. V jejím dresu vstřelil za rok a půl v 65 zápasech 32 soutěžních branek. V sezoně 2020/21 získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. Společně se sparťanem Adamem Hložkem se stal s 15 góly nejlepším střelcem ligy. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.

V ruské lize odehrál 10 utkání s bilancí tří tref a dvou asistencí. Kuchta na sebe výrazně upozornil ve čtyřech červnových duelech elitní skupiny Ligy národů, v nichž za národní tým dal dvě branky.