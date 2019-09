Fotbalista Král za 310 milionů přestoupil do Spartaku Moskva

Moskva - Fotbalista Alex Král přestoupil z pražské Slavie do Spartaku Moskva, s nímž podepsal pětiletý kontrakt. Český šampion dostane za jednadvacetiletého reprezentačního záložníka 310 milionů korun. Král se po Tomáši Rosickém stal druhým nejdražším hráčem, který z domácí ligy odešel do zahraničí.

Král se coby odchovanec Pražanů vrátil do Slavie v zimě z Teplic. Na jaře s týmem vyhrál ligový titul i domácí pohár a došel s ním až do čtvrtfinále Evropské ligy. Ve středu s Pražany postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Ruský klub už o něj projevil zájem začátkem srpna, tehdy ale Pražané ještě prodej odmítli.

Poté, co Spartak výrazně navýšil nabídku, už s Královým odchodem souhlasili. Nejvyšší sumu za hráče z české nejvyšší soutěže dosud zaplatila Borussia Dortmund, jež získala v roce 2001 Rosického ze Sparty Praha za 504 milionů korun.

"Alex nás po návratu všechny překvapil svou dravostí. Rychlost, jakou se prosadil, a to, jak zvládl zápasy s těžkými soupeři zvučných jmen v Evropské lize, bylo neskutečné. Když se suma vyšplhala na astronomických 310 milionů korun, nechali jsme rozhodnutí na hráči samotném," uvedl na klubovém webu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Klub v čistém vydělal po odečtení vstupní investice a odvodu z procent na hráči přes 250 milionů korun a to je nový rekord Slavie. Klub dostává i procenta z dalšího prodeje a další bonusy. Chci poděkovat i Spartaku, který o hráče extrémně stál, a jemu i Alexovi přeji naplnění všech jejich očekávání. V klubu bude mít Alex vždy dveře otevřené," dodal Tvrdík.

Král se na angažmá v pátém týmu minulé sezony ruské ligy těší. "Zpočátku jsem ani moc nevěřil, že by se kluby mohly dohodnout. Nakonec se sešla spousta pozitivních věcí jak pro mě tak pro Slavii a udělalo se to. Obrovsky si toho vážím, Spartak je velkoklub, může si vybírat z mnoha hráčů. Jsem rád, že dal důvěru do mě. Budu se snažit to splatit na hřišti," řekl Král.

"Myslím, že hrají podobně náročným stylem jako Slavia. Odešel jim hráč na pozici šest, věřím, že bych mohl pravidelně nastupovat. Věřím, že i tenhle krok je správný. Byl bych rád, kdybych se třeba jednou do Slavie vrátil. Patří jí obrovské poděkování za to, že přestože jsem odešel, vzali si mě zpátky," dodal Král.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský věří, že Slavia Krále dokáže nahradit. "Je to sportovní oslabení, ale na druhou stranu byla nabídka pro klub monstrózní. Je to obrovská vizitka pro něj, pro klub i celý český fotbal. O české hráče v zahraničí zrovna rvačka není, a pokud odcházejí, tak za zlomek ceny. Bylo složité odmítnout a chápali jsme i postoj Alexe. Alex to chtěl zkusit," řekl Trpišovský. "Máme hráčů v kádru dost. Právě proto, že je o ty hráče zájem, jsme si v uvozovkách dopředu pořizovali třeba Oscara z Liberce," dodal.

Král má v české lize na kontě v dresu Teplic a Slavie 61 utkání a jeden vstřelený gól. Za reprezentační A-tým si dosud připsal tři starty. Vedle Krále usilovaly kluby z Ruska také o další slávistickou oporu záložníka Tomáše Součka. Dynamo Moskva podle Tvrdíka nabízelo okolo půl miliardy korun, Pražané ale nabídku nepřijali. Před Králem už Slavii v létě upustili záložníci Jaromír Zmrhal s Miroslavem Stoch a dvojice afrických obránců Michael Ngadeu a Simon Deli.