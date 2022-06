Fotbalista Král přestoupil z Hradce Králové do belgického Eupenu

Eupen (Belgie) - Fotbalista Jan Král přestoupil z Hradce Králové do Eupenu. Patnáctý tým uplynulé sezony belgické ligy podepsal s třiadvacetiletým stoperem tříletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.

"Je to přestup, který pro nás přišel jako blesk z čistého nebe. Příliš mnoho jsme s ním dělat nemohli, celek z Beneluxu se rozhodl uplatnit výstupní klauzuli. My Honzovi děkujeme za zápasy, které v týmu odehrál a za vše, co pro klub udělal. Přejeme mu do budoucna hodně štěstí," řekl sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou.

"Samozřejmě je to pro něj obrovský posun v kariéře, jde o velké zahraniční angažmá. Nebude to pro něj snadné, ale věřím, že to zvládne. Pochopitelně mu k přestupu blahopřejeme a budeme mu i do další části jeho fotbalového života držet palce," uvedl Sabou.

V Eupenu o Králově přínosu pro mužstvo nepochybují. "Během své mladé kariéry se rychle vypracoval z mládežnického reprezentanta v pravidelného hráče nejvyšší české soutěže. Jsme přesvědčeni, že se prosadí i v belgické lize a udělá s námi další krok v kariéře. Se svým talentem, postavou a tím, jakou umí být hrozbou ze standardních situací, má nejlepší předpoklady z našich stoperů," prohlásil generální ředitel klubu Christoph Henkel.

Král hrál v minulosti za Mladou Boleslav, Varnsdorf a německý druholigový klub Erzgebirge Aue. V české lize odehrál 39 utkání, v nichž vstřelil čtyři branky.