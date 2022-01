Fotbalista Kadeřábek prodloužil s Hoffenheimem smlouvu do léta 2025

Sinsheim (Německo) - Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s německým Hoffenheimem do 30. června 2025. V tiskové zprávě o tom informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje. Devětadvacetiletý pravý obránce či záložník, který patří do kádru české reprezentace, působí v bundesligovém klubu od léta 2015.

Kadeřábek měl původně smlouvu do léta 2023 a už rok a půl před jejím vypršením se s vedením klubu dohodl na prodloužení. "Nabídka od Hoffenheimu na předčasné prodloužení smlouvy mě hodně potěšila. Je to pro mě znamením, že se mnou klub počítá i do budoucna a že si mě váží," uvedl Kadeřábek.

"Nová smlouva mimo jiné znamená, že můžu zaokrouhlit působení v Hoffenheimu na 10 let. Považoval bych to za skvělou vizitku, v dnešní turbulentní sportovní době navíc velmi vzácnou. Udělám vše pro to, abych v dalších letech navázal na to, co jsem během dosavadních šesti a půl let v klubu i v celé soutěži odvedl. K necelým 200 zápasům bych rád přidal ještě další stovku," doplnil.

Do Hoffeinhemu přišel v létě 2015 ze Sparty a stal se jedním ze stabilních členů základní sestavy. Za aktuálně sedmý tým německé nejvyšší soutěže dosud odehrál 167 bundesligových zápasů, v nichž dal osm branek. Za Hoffenheim nastoupil také v Lize mistrů a Evropské lize.

"V Hoffenheimu jsme s rodinou moc spokojeni, klub navíc svými možnostmi, zázemím a ambicemi patří ke špičce bundesligy. Z toho důvodu pro mě nebylo těžké na nabízené prodloužení smlouvy kývnout a s klubem se domluvit na pokračování dosavadního spojení. Hoffenheim navíc není daleko od Čech, často za námi jezdí naše rodiny, což je další krásný bonus," řekl Kadeřábek.

V poslední době ho trápí zdravotní problémy, které ho vyřadily z posledních tří bundesligových zápasů. Kvůli zranění se také na podzim omluvil trenérovi české reprezentace Jaroslavu Šilhavému. Za národní tým naposledy nastoupil v létě ve vítězném osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku (2:0). Ve čtvrtfinále se místo něj vrátil do sestavy Jan Bořil, což řada expertů kritizovala.

"Doufám, že se mi budou vyhýbat zranění. Těch jsem měl za poslední půlrok celkem dost a také proto mám obrovskou motivaci splatit klubu důvěru, kterou do mě nabídkou nového kontraktu vložil. Moc se těším na další sportovní dobrodružství, které mě čeká v následujících třech a půl letech," doplnil Kadeřábek, který má v reprezentaci na kontě 48 startů a tři góly.

Podmínky prodloužené smlouvy nebyly zveřejněny, podle hráčova manažera Viktora Koláře je ale Kadeřábkova pozice v klubu výjimečná. "Délka kontraktu i jeho podmínky jsou důkazem toho, že se Pavel definitivně zařadil mezi největší osobnosti klubu a směřuje ke statusu legendy. Více než šest sezon v bundeslize je pro českého fotbalistu výjimečným počinem, potvrzením nejvyšší možné kvality. Navíc pevně věřím, že Pavla nejlepší roky kariéry čekají právě nyní. Je na vrcholu fyzických sil, s obrovským množstvím zkušeností a s maximální motivací potvrdit svoji pozici v Hoffenheimu také v následujících sezonách," míní šéf fotbalové sekce Sport Investu.