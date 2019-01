Praha - Fotbalista Júsuf Hilál po přestupu z Bohemians 1905 do Slavie podepsal s červenobílými smlouvu do června 2022. Pětadvacetiletý bahrajnský reprezentační útočník na jaře ještě zůstane na hostování v Ďolíčku, protože po návratu z nadcházejícího mistrovství Asie by měl na adaptaci v novém klubu minimum času.

"Vrátí se až na konci zimní přípravy. Byla by pro něj velmi složitá adaptace v týmu, navíc s konkurencí, která tu je. Pro jeho další vývoj bude jedině dobře, když bude mít možnost pokračovat v tom, co začal v Bohemce, tedy v adaptaci na české prostředí a českou ligu. Získá tam více prostoru, než by měl u nás," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Hilál přišel do české lize v létě a v podzimní části nejvyšší soutěže dal pět gólů, což z něj dělá nejlepšího střelce Bohemians. "Júsuf nás velmi zaujal svými výkony v podzimní části ligy. Vidíme v něm komplexního útočníka s výbornými dispozicemi," uvedl Nezmar.

"Navíc může udělat ještě velký progres, neboť do nedávna nefungoval v profesionálním prostředí. Teprve v momentě, kdy bude v delším horizontu trénovat náročnějším způsobem, může ukázat, co v něm doopravdy je," doplnil Nezmar.

Hilál bere přestup do Slavie jako vrchol dosavadní kariéry. "Posledních několik měsíců pro mě bylo snových. Rád bych poděkoval Bohemce za šanci, kterou jsem dostal, a Slavii za tuto velkou příležitost. Oceňuji, že budu součástí historie takového klubu, jakým Slavia je. Zdravím všechny z Asie a nemůžu se dočkat, až se uvidíme v Praze. Udělám, co bude v mých silách, abych pomohl Bohemce za všechno, co pro mě udělali. A v létě už budu bojovat za slavnou Slavii," prohlásil.