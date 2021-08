Fotbalista Havel připustil, že pozvánku do reprezentace už moc nečekal

Praha - Fotbalista Milan Havel připustil, že už příliš nepočítal s tím, že se někdy dostane do české reprezentace. Premiérová pozvánka před zářijovými zápasy s Běloruskem, v Belgii a s Ukrajinou sedmadvacetiletého plzeňského obránce překvapila o to víc, že se v létě potýkal se zraněním a musel na operaci menisku.

"Byl jsem na stadionu, když mi volal trenér Šilhavý. Byl jsem trochu překvapený, ale samozřejmě strašně rád," řekl v nahrávce pro média Havel. "O reprezentaci sní odmalička asi každý kluk. Ale abych pravdu řekl, bylo mi 27 let, takže možná už jsem to trochu nečekal. Určitě to nebyl můj prioritní cíl, přišlo to znenadání," doplnil Havel.

Na začátku letní přípravy se zranil a musel vynechat úvod sezony. "Měl jsem operaci menisku na začátku přípravy, takže jsem teď řešil úplně jiné problémy. Sešlo se to takhle, je to krásné a motivace do další práce," prohlásil Havel.

Reprezentace se sešla v pondělí v Praze. "První hodiny v reprezentaci byly takové, jaké jsem očekával - úžasné. Snažím se užít si každou vteřinu, co jsem tady. Kluci jsou super, některé z nich znám z jednadvacítky - Aleš Matějů, Tonda Barák. Kluci mě přijali dobře a já si to užívám," uvedl Havel.

Reprezentaci čekají v září dva zápasy světové kvalifikace s Běloruskem a v Belgii a přípravné utkání s Ukrajinou. "Jsem hlavně rád, že tu jsem. Budu do toho dávat na každém tréninku vše, a když přijde šance v zápase, budu šťastný. Když odehraju pár minut, bude to super. Jdu do toho s tím, že si to tady chci užít, abych měl na co vzpomínat," řekl Havel.

S Běloruskem nebere nic než tři body. "Určitě budeme favoritem. Ale víme, jak se fotbal strašně vyrovnává. Nesmíme to podcenit, což neuděláme. Věřím, že zápas bude v naší režii a zvládneme to," uvedl Havel.

Na domácí zápasy české reprezentace budou po dlouhé době a po uvolnění koronavirových omezení moci dorazit fanoušci. "Fotbal s fanoušky je úplně něco jiného, o tom se nemusíme bavit. Hrozně se na to těšíme. Hlavně doufám, že fanoušci budou spokojeni a bude skvělá atmosféra," dodal Havel.