Fotbalista Frýdek po pěti letech odchází ze Sparty

Praha - Ve fotbalové Spartě po pěti letech skončil Martin Frýdek. Sedmadvacetiletému defenzivnímu hráči, který letenský celek v minulosti vedl také jako kapitán, skončila s klubem smlouva. Sedminásobný český reprezentant si nyní bude hledat nové angažmá.

Frýdek je odchovancem Sparty, za kterou hrál i jeho stejnojmenný otec, vicemistr Evropy z roku 1996. Za letenský tým nastoupil už v roce 2012 ke dvěma zápasům, poté ale zamířil do Senice a následně do Liberce, odkud po triumfu v poháru v sezoně 2014/2015 zamířil zpět na Letnou.

V uplynulém ročníku vyhrál pohár také se Spartou, se kterou v sezoně 2015/2016 postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. V české nejvyšší soutěži Frýdek odehrál celkem 176 zápasů a vstřelil devět branek. Nyní na Letné končí a podle Viktora Koláře z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje, by měl zamířit do zahraničí.

"Martin je v nejlepším fotbalovém věku a dlouhodobě registrujeme zájem o jeho služby ze zahraničí. Absence nutnosti vynaložení přestupové částky je pak pro zainteresované kluby dalším pozitivem," řekl Kolář. "S finálním rozhodnutím chceme počkat na dohrání předních soutěží, které jsou vždy zásadním hybatelem pro kompletní hráčský trh," dodal.

Frýdek je už čtvrtým hráčem, který v poslední době opustil Letnou. Sparta se nedávno rozloučila s dlouholetou defenzivní oporou Costou Nhamoinesu a po skončení smlouvy odešli i stoper Semih Kaya a záložník Georges Mandjeck, kteří na Letné působili od léta 2017, na začátku neúspěšného angažmá trenéra Andrey Stramaccioniho.