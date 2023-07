Fotbalista Čvančara přestoupil ze Sparty do Mönchengladbachu

Mönchengladbach (Německo) - Český fotbalista Tomáš Čvančara přestoupil z pražské Sparty do Mönchengladbachu. Dvaadvacetiletý reprezentační útočník podepsal s německým bundesligovým klubem smlouvu do 30. června 2028. Oba týmy o transferu informovaly na svých internetových stránkách.

Přestupovou částku kluby podle tradice nezveřejnily. Sparta uvedla, že Čvančaru uvolnila za mimořádných finančních podmínek. Podle spekulací médií by úřadující ligový mistr mohl za českého reprezentanta inkasovat v přepočtu více než čtvrt miliardy korun plus další částku za bonusy.

Čvančaru čeká druhé zahraniční angažmá, v mládeži v roce 2019 působil v italském Empoli, kde nastupoval za výběr do 19 let. Do Sparty přestoupil předloni v prosinci z Jablonce a zaznamenal v jejím dresu 24 soutěžních branek. V uplynulé sezoně 12 ligovými góly pomohl Letenským k prvnímu titulu po devíti letech, v závěru ročníku kvůli zranění nehrál.

Čvančara je z angažmá v desátém celku minulé sezony německé ligy nadšený. "Je skvělé být tady. Borussia má skvělý stadion, pojme více než 54 tisíc lidí. Už se nemůžu dočkat, až začnu pořádně trénovat, hrát tady a také dávat góly," prohlásil Čvančara.

"Každý, kdo začíná s fotbalem, chce jednou hrát jednu ze tří největších lig na světě. To byl i můj případ. Každý týden se budu moci měřit s těmi nejlepšími. Rozhodl jsem se pro Borussii, protože jsem v rozhovorech cítil, že je o mě velký zájem. Viděl jsem nějaká videa a obrázky popisující klub a jeho styl a myslím, že mohu Borussii pomoci. A snad vstřelit nějaké góly," doplnil Čvančara.

Borussia si od něj hodně slibuje. "Tomáš je nebezpečný útočník a také má velkou rychlost. Přestože je ještě mladý, v profesionálním fotbale se už etabloval a v uplynulé sezoně poskočil do dospělé reprezentace. Je to velmi ambiciózní hráč a moc chtěl k nám do Borussie," uvedl sportovní ředitel německého klubu Roland Virkus.

Povedené výkony v uplynulé sezoně vynesly Čvančarovi první pozvánku do národního A-týmu. Za reprezentaci si dosud připsal dva starty a při premiéře také jeden gól. Vedle Sparty a Jablonce působil Čvančara také v Opavě a na Vyšehradě, v mládeži mimo jiné hrával za rivala Letenských ze Slavie. Českou nejvyšší soutěž opouští s bilancí 73 zápasů a 25 gólů.

Čvančara připustil, že pražský klub opouští s těžkým srdcem. "Když jsem přicházel do Sparty, málokdo věřil, že kluk, který má nálepku problémového hráče, může Spartě pomoci k tomu, aby se titul vrátil na Letnou. Sparta mě posunula k tomu, že jsem ještě víc vyzrál a jsem víc variabilní. Udělala ze mě komplexního hráče, za což jsem jí nesmírně vděčný," uvedl Čvančara.

"Odchází se mi těžko. Když jsem se loučil, klepal jsem se a měl jsem na krajíčku. Na novou výzvu se samozřejmě těším, ale kluci, realizační tým a to, co jsme dokázali, mi bude strašně chybět. Titul mi ale zůstane do konce života a nikdo mi ho nevezme," doplnil.

Sparta Čvančarovým odchodem přišla před vstupem do kvalifikace Ligy mistrů o jednu z hlavních útočných opor. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ve čtvrtek v rozhovoru s novináři připustil, že v případě dotažení přestupu budou Letenští hledat náhradu. Média spekulují, že se Pražané zajímají o Nigerijce Victora Olatunjiho z Liberce.