Fotbalista Čvančara je blízko odchodu ze Sparty, už se odpojil od týmu

Bad Kleinkirchheim (Rakousko) - Fotbalista Tomáš Čvančara má blízko k přestupu ze Sparty do Mönchengladbachu. Sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický v rozhovoru s novináři na soustředění v Rakousku potvrdil, že se dvaadvacetiletý reprezentační útočník odpojil od mužstva a odcestoval za týmem, který o něj má už delší dobu zájem. Kluby mezi sebou ještě musejí doladit detaily transferu.

Čvančara se odpojil od týmu a dnes dopoledne už se spoluhráči netrénoval. "Tomáš dostal svolení od klubu odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o něj měl dlouhodobý zájem. Ještě je třeba doladit detaily," citoval sparťanský web Rosického z rozhovoru s novináři v Bad Kleinkirchheimu.

Konkrétní klub sportovní ředitel českého mistra nejmenoval, Mönchengladbach ale o Čvančaru stojí už delší dobu. V uplynulém ročníku skončil na 10. místě bundesligy s bilancí 11 vítězství, 10 remíz a 13 porážek.

Jelikož Čvančara již odcestoval do Německa, přestup by mohl být téměř hotový. "Takhle bych to úplně neřekl, ale je to samozřejmě velký signál, že se ten transfer pravděpodobně stane," uvedl Rosický.

Čvančara v závěru jarní části kvůli zranění nehrál, i tak dokázal dát v uplynulé ligové sezoně 12 gólů a pomohl Spartě k prvnímu titulu po devíti letech. Na kontě má dva starty za reprezentační "áčko", při nichž vstřelil jednu branku.

Čvančara přišel na Letnou předloni v prosinci z Jablonce, předtím působil také v Opavě a ve Vyšehradu, v mládeži hrával za rivala ze Slavie. Se Spartou v úvodu letošního roku podepsal novou víceletou smlouvu.

Rosický připustil, že rozhodování o uvolnění Čvančary bylo hodně složité. "Dlouhodobě jsem mluvil o tom, že chceme nechat tým pospolu. Stejně tak víme, jaká je naše role na trhu. Všechny zásadní hráče máme pod dlouhodobými smlouvami, takže, když se transfer stane, je to za velké peníze. Pokud se stane, tak za částky, které je složité odmítat," řekl Rosický. Podle spekulací médií by Letenští za Čvančaru mohli inkasovat v přepočtu více než čtvrt miliardy korun plus další částku za bonusy.

V případě dotažení přestupu by Sparta hledala do útoku náhradu. "Pokud k odchodu Tomáše Čvančary dojde, a my počítáme s tím, že zřejmě ano, tak určitě počítáme s příchodem hráče s podobnou typologií," poznamenal Rosický.

Zájem ze zahraničí je i o další sparťany, například Boloňa usiluje o ofenzivního záložníka Adama Karabce. Dvacetiletý talent rovněž odjel ze soustředění, na vině jsou ale drobné potíže s kolenem.

"Nemůžu říct nic bližšího, co se týká příchodů i odchodů. V kádru bude nadále pohyb a nemůžu vyloučit nic. Co se týká odchodů, jsme v komfortní pozici. Pokud prodáme, tak za velké peníze," řekl Rosický.

"Uvidíme, co se stane. Samozřejmě zájem o naše hráče je velký a nás to na jednu stranu těší, protože se ukazuje, že ti kluci mají kvalitu. Konkrétní jednání jsme ale vedli jen kolem Tomáše Čvančary," doplnil Rosický.

Stále věří, že se Spartě znovu podaří z Manchesteru United získat brankáře Matěje Kováře, který na Letné v uplynulé sezoně coby gólmanská jednička hostoval. "Matějův návrat je nadále ve hře. My bychom samozřejmě byli moc rádi, kdyby Matěj tady s námi byl i nadále. Všechno má ale své limity a nemůžeme čekat donekonečna," podotkl Rosický. "Pokud by nepřišel Matěj, přijde jiný brankář," dodal.