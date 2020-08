Fotbalista Čelůstka po konci v Turecku posílil Spartu

Praha - Fotbalisty Sparty posílil reprezentační obránce Ondřej Čelůstka. Jednatřicetiletý bývalý zadák Slavie přišel na Letnou jako volný hráč po konci v tureckém Antalyasporu a s pražským klubem podepsal smlouvu do roku 2023.

"Jsem moc rád, že jsem ve Spartě podepsal dlouholetou smlouvu. Doufám, že budeme úspěšní a potáhneme za jeden provaz od prvního momentu. A taky že budeme vyhrávat trofeje," uvedl pro klubový web Čelůstka.

Zlínský odchovanec patřil v poslední době k oporám české reprezentace. V uplynulé kvalifikaci nevynechal ani minutu a k postupu na evropský šampionát přispěl i jedním gólem při výhře 2:1 nad Kosovem.

Čelůstka v minulosti dva roky působil v týmu sparťanského rivala Slavie. "Tak nějak tuším, že tahle otázka bude přicházet, a není příjemné na to odpovídat. Vnímám to tak, že jsem především kluk ze Zlína, kdybych byl Pražák, bylo by to štiplavější téma. Minulost ve Slavii mám, byl jsem tam rok a půl, jsem za tu zkušenost rád. Odrazil jsem se odtamtud do Evropy. Ale žiju současností, jsem na Spartě a chci udělat maximum pro to, abychom se dostali co nejvýš," řekl Čelůstka.

Působil také v Palermu, Trabzonsporu, Sunderlandu, Norimberku a naposledy v Antalyasporu, kde strávil pět let. V uplynulém ročníku odehrál za turecký celek 24 ligových a čtyři pohárové zápasy.

"Jsme moc rádi, že se nám přestup Ondry podařilo realizovat. Přichází opora reprezentace, hráč, který se v dresu národního týmu výrazně podílel na úspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Ondra ideálně doplní naše stávající stopery, v kádru tak budeme mít vyvážený mix mladých a zkušených středních obránců. Do zadních řad jsme chtěli přivést někoho s velkými zkušenostmi, Ondra má navíc silné lídrovské schopnosti, je to vítězný typ. To by týmu, který věříme bude nadále společně růst, mělo do budoucna hodně pomoct," dodal Rosický.

Čelůstka počítá s tím, že by měl ve Spartě plnit roli lídra na hřišti i v kabině. "Tak to vnímám, vzhledem k věku i zkušenostem z Česka, zahraničních lig a národního týmu se to ode mě čeká. Měl bych tým táhnout i v kabině. Ta je strašně důležitá, od kabiny se bude odvíjet hodně věcí. Když budeme jednotní a půjdeme společně za úspěchem, tak můžeme dokázat velké věci," poznamenal Čelůstka.

Po letech v zahraničí se už chtěl vrátit do Čech. "Vycítil jsem, že teď je vhodná doba, předtím jsem zahraničí preferoval. Ale věk nezastavím, mám rodinu, čekáme druhé miminko, do toho situace s koronavirem. Sparta je pro mě výzva, chtěl bych být součástí úspěšné sparťanské éry," řekl.

Čelůstka je třetí letní posilou Sparty. Třetí tým uplynulé ligové sezony a vítěz domácího poháru už dříve představil Bulhara Martina Minčeva a slovenského brankáře Dominika Holce. Letenští zároveň usilují o to, aby v mužstvu pokračoval Dávid Hancko, který v pražském celku hostoval z Fiorentiny.