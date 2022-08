Fotbalista Cedidla dostal za faul na Ewertona trest na pět utkání

Praha - Zlínský fotbalista Martin Cedidla si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ho na dnešním zasedání potrestala za surový faul na slávistu Ewertona v utkání druhého kola první ligy, jímž brazilského křídelníka vyřadil kvůli zranění ze hry na čtyři až šest týdnů. Dvacetiletý obránce nechtěl před novináři verdikt komentovat, proti trestu se může odvolat.

Disciplinárka mohla navzdory tomu, ze Cedidla nedostal červenou kartu a utkání dokončil, zahájit řízení, neboť faulovaný hráč utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že zlínský bek nebyl vyloučen, nezačne trest platit hned, ale až pět dní po zveřejnění na úřední desce.

Pokud se Cedidla do víkendového 4. ligového kola nevzdá práva na odvolání, bude ještě moci do nedělního zápasu s Jabloncem naskočit a mimo hru bude až v příštím týdnu. V případě, že by se vzdal odvolání, chyběl by od 4. do 8. ligového kola a na trávníky by se vrátil v polovině září.

Cedidla v 59. minutě utkání v Edenu u postranní čáry ostrým skluzem podrazil Ewertona a sudí Dalibor Černý mu udělil pouze žlutou kartu. Videorozhodčí Vít Ondráš kolegovi nedoporučil přezkoumat faul ze záznamu. Pětadvacetiletá letní posila Slavie musela střídat a vyšetření odhalilo zranění kolenního kloubu a postranního vazu.

Komise rozhodčích klasifikovala zákrok jako surovou hru, která je v disciplinárním řádu rozdělena do tří kategorií. Jelikož brazilský křídelník utkání pro zranění nedokončil, zařadil se Cedidlův faul do druhé kategorie. Od disciplinárky mohl dostat trest na dvě až deset soutěžních utkání. Ve třetí kategorii, v níž hrozí zákaz činnosti až na dva až 18 měsíců, by se zákrok ocitl v případě, že by Ewerton byl mimo hru více než šest týdnů. To však lékařská zpráva od Slavie neodhalila.

"Výši trestu jsme posuzovali i v porovnání s těmi doposud udělenými tresty v nedávné době, na začátku tohoto a na konci minulého soutěžního ročníku. Shledali jsme, že pětizápasový trest odpovídá bezohlednému provedení zákroku i následku zákroku," řekl ČTK a Sport.cz předseda disciplinárky Richard Baček.

"Na druhou stranu jsme shledali, že zákrok nebyl vedený až takovou mírou bezhlavé bezohlednosti, aby trest měl být vyšší. Rozhodně nejde o trest exemplární, ale přiměřený. Ani jsme se nepřiblížili k horní hranici sazby," doplnil Baček.

V uplynulém 3. ligovém kole udělili rozhodčí hned sedm červených karet. Cedidlův spoluhráč ze Zlína Jan Silný, Roman Květ z Bohemians 1905 a ostravský Gigli Ndefe dostali za surové zákroky od disciplinárky trest za tři soutěžní utkání, teplický Lukáš Mareček, královéhradecký Vojtěch Smrž, českobudějovický Nicolas Penner a jablonecký Michal Surzyn pak klasicky na jeden zápas.

"Komise bohužel zaznamenala zkraje sezony zvýšený počet závažných zákroků vedoucích často k ohrožení zdraví hráčů nebo dokonce k jejich zranění. Takovéto bezohledné zákroky není možné tolerovat ani v případě, kdy se nejedná o zjevný úmysl," uvedl Baček.

"I hráči si musejí uvědomit, že mají kontrolu nad svým pohybem a musí udělat maximum pro to, aby se vyhnuli nebezpečným střetům, které mohou ohrozit zdraví protihráčů. Tresty zastavení závodní činnosti na úrovni minimálně poloviny možné sazby jsou dle komise v takových případech zcela přiměřené," doplnil Baček.

Stejně jako Cedidlovi zastavila komise na pět soutěžních utkání nedávno činnost také sparťanskému útočníkovi Janu Kuchtovi za to, že v úvodním ligovém kole šlápl na hlavu libereckého gólmana Oliviera Vliegena. Letenský hráč byl na rozdíl od Cedidly v zápase vyloučen, ale nezpůsobil soupeři zranění. Komise tehdy dospěla k názoru, že Kuchta se mohl pokusit střetu s gólmanovou hlavou zabránit. Sparta následně neuspěla s odvoláním.

"Zákrok Cedidly nebyl veden tak bezohledně a bez snahy aspoň něco udělat, aby k němu nedošlo. To porovnávání tam bylo. Když někdo šlápne někomu na hlavu, je to asi trochu něco jiného než zákrok na Ewertona. Na druhou stranu je tu zase ten následek spočívající ve zranění. Když vážíme na miskách vah tyhle skutečnosti, dospěli jsme ke stejné výši jako u Kuchty. Z komplexního pohledu se nám to zdálo vyváženě porovnatelné," vysvětlil Baček.

Dosud nejvyšší trest za faul - 12 zápasů - dostal od disciplinárky v samostatné české historii kamerunský útočník Sparty Léonard Kweuke, který v roce 2013 zlomil nohu obránci Mladé Boleslavi Radku Dosoudilovi v semifinále domácího poháru.