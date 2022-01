Fotbalista Bassey přestoupil za rekordní částku z Budějovic do Ferencvárose

České Budějovice - Fotbalový útočník Fortune Bassey přestupuje z Českých Budějovic do týmu maďarského mistra Ferencvárose Budapešť. Třiadvacetiletý nigerijský hráč a jeden z nejlepších střelců podzimní části české ligy, podstoupil úspěšně zdravotní prohlídku a podle klubového webu Jihočechů se stal nejdražším hráčem v jejich historii. Konkrétní sumu tým nezveřejnil, podle iSport.cz má jít minimálně o 37 milionů korun.

"Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo přestup dotáhnout do úspěšného konce. Tento přestup se zapsal do klubové historie, protože se jedná o transfer za nejvyšší částku. Pro nás je to jasný signál v tom, že pokud český nebo zahraniční hráč dokáže na sobě v našem klubu dobře pracovat, může se dočkat velkého přestupu. Fortymu přejeme do jeho další kariéry všechno nejlepší a moc mu děkujeme za služby, které v Dynamu odvedl," řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Sivok.

Býval hráč Olympie Radotín a Ústí nad Labem přišel do Českých Budějovic v roce 2020. Během loňského jara ještě hostoval v druholigové Vlašimi, poté se ale usadil v týmu Jihočechů, kde se stal jedním z hlavních tahounů.

Během devatenácti zápasů v podzimní části nejvyšší soutěže vstřelil devět branek a stal se jedním z nejlepších střelců ligy. Lepší byli jen desetigóloví Václav Jurečka ze Slovácka a Jean David Beauguel z Plzně. Celkem Bassey vstřelil v 39 zápasech za Dynamo 12 branek.

V novém působišti bude nigerijský útočník nastupovat pod bývalým trenérem ruské reprezentace Stanislavem Čerčesovem, který se nedávno týmu ujal. Ferencvárosi patří po šestnácti odehraných zápasech vedoucí příčka v lize o bod před Kisvárdou, která odehrála o jeden zápas víc.