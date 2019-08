Fotbal je někdy nespravedlivý, řekl Krmenčík po vyřazení Plzně

Plzeň - Útočník Michael Krmenčík by své dvě branky v odvetě 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám okamžitě vyměnil za to, kdyby fotbalisté Plzně postoupili. Západočeši po inkasovaném gólu sedm minut před koncem prodloužení zvítězili doma jen 2:1 a po prohře 0:1 v úvodním duelu kvůli nižšímu počtu branek venku nepostoupili.

"Je to strašně těžké. Trenér nám po zápase říkal, že fotbal je někdy nespravedlivý. Dnes se to ukázalo. Se vším respektem k soupeři myslím, že dnes postoupil nezaslouženě," řekl novinářům Krmenčík.

V 81. minutě gólem smazal ztrátu z prvního duelu a v úvodní části prodloužení druhou brankou poslal Viktorii do vedení 2:0, které v té chvíli znamenalo postup. Přestože Západočeši pak hráli v přesilovce, hostující tým ve 113. minutě navzdory oslabení snížil.

"Šancí bylo moc. Hlavně jsme neuhlídali standardku v nastavení, prolítlo to tolika hráči. Dostat takovýhle gól v takové minutě, to je ta největší škoda," litoval Krmenčík.

"Klidně bych ty dva góly vyměnil za postup. Že jsem dal dva góly a nepostoupili jsme, nevím, k čemu bych to přirovnal. Je to prostě jako nic," dodal šestadvacetiletý reprezentační útočník.

Jeho celek po pěti letech nebude hrát skupinu evropských pohárů. "Hraje se MOL Cup, takže pohár bude," hořce zavtipkoval Krmenčík. "Budeme hrát ligu a MOL Cup, půjdeme do toho se vší vážností a budeme chtít vyhrát aspoň to domácí tady," dodal.

Vyřazení ho bolelo o to víc, že šlo o poslední zápas záložníka Patrika Hrošovského, který míří do belgického Genku. "Mrzí mě to, když si vzpomenu na to, co jsme spolu prožili. Hráli jsme spolu asi od 15 let, bydleli jsme spolu na intru. Jsem trochu naměkko," uvedl Krmenčík.

"Zažil jsem tu všechny ty kluky, Horviho (Horvátha) a další, kteří skončili. Limba (Limberský) tady s námi ještě vlastně je. Myslím, že to bude nějaká novodobá éra Plzně. Ti starší kluci tu nastavili nějakou laťku, musíme udělat vše pro to, abychom byli úspěšní jako oni. Dnes jsme to nesplnili, ale proč nebýt postupem času tak úspěšní jako oni?" přemítal Krmenčík.

Západočeši podle něj hlavně musejí předvádět podobné výkony jako dnes. V předchozích čtyřech zápasech neskórovali a o víkendu doma podlehli Slovácku 0:2. "Nevím, čím to se Slováckem bylo. Dnes jsme se semkli a zase hráli ten náš fotbal, kterým se prezentujeme dlouhodobě, na který je náš divák zvyklý. Jen škoda, že jsme fanouškům nedali to, co si tady zaslouží - Evropu. Trenér přišel do kabiny a řekl, že takhle se chceme prezentovat. Věřím, že si to přeneseme do ligy," dodal Krmenčík.