Fórum cestovního ruchu má nový záchranný plán pro odvětví

Praha - Fórum cestovního ruchu připravilo nový záchranný plán pro toto odvětví. Navrhuje vznik podpory pro cestovní kanceláře, bazény a obdobné provozy nebo prodloužení programu COVID lázně. Za zásadní považuje prodloužení programu na podpory zaměstnanosti Antivirus nebo schválení zákona o kurzarbeitu. Firmám z cestovního ruchu by ulevilo také odpuštění odvodů. Fórum to uvedlo v tiskové zprávě.

Cestovní ruch zajišťuje zhruba 250.000 pracovních míst. Podle Fóra cestovního ruchu má být prioritou podnikatelů i vlády jejich zachování. Pokračovat by proto měla podpora zaměstnanosti. Program Antivirus by měl skončit na konci října, od listopadu ho měl nahradit kurzarbeit.

Novela zákona je ve Sněmovně a opoziční strany žádají její úpravu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce proto vládě na příštím jednání navrhnout prodloužení vyplácení příspěvku A z programu Antivirus i jeho zvýšení. Stát by podle ní mohl dorovnávat firmám celou náhradu mzdy pracovníků v karanténě a celý výdělek v uzavřených provozech do 50.000 korun superhrubé mzdy, a to za dobu omezení zpětně od začátku nouzového stavu. Nyní je to do konce října 80 procent do 39.000 korun.

Odpuštění odvodů zdravotního a sociální pojištění pro podnikatele v cestovním ruchu je podle fóra přímou finanční pomocí, která s programem Antivirus zabrání masivnímu propouštění. V platnosti by měla úleva být pro výplatu říjnových mezd.

V ČR je podle fóra přes 1200 bazénů, koupališť nebo aquaparků s celoročním provozem, kterým vláda nyní zakázala činnost. Vzniknout by proto měl program COVID bazény. "Kompenzace by mohla spočívat buď v náhradě za dobu uzavření vypočtené z tržeb stejného období minulého roku nebo v náhradě vypočtené z daňových odvodů uvedených v daňovém přiznání za minulé období," uvádí záchranný plán. Na stejném principu by měl fungovat i program COVID cestovní kanceláře. Tržby se jim podle fóra propadly asi o 85 procent.

Mezi další navrhovaná záchranná opatření patří převzetí úhrady nemocenské za zaměstnance za prvních 14 dní nemoci státem, prodloužení programu COVID nájemné, obnovení programu podpory živnostníků "Pětadvacítka" nebo snížení sazby DPH na deset procent na činnost CK a agentur a pro turistická informační centra.

K záchraně by měla po uvolnění nařízení patřit také podpora poptávky formou státem dotovaných poukázek. Jejich hodnota by měla být od 1000 do 4000 korun, parametry pro uplatnění musejí být jasně definovány. Pokračovat minimálně do do konce března by měl program COVID lázně. "Současná opatření vlády související s druhou vlnou pandemie v podstatě nedovolují, aby byl tento program naplňován. Do současnosti bylo vyčerpáno zatím jenom asi 15 procent z celkového schváleného objemu," uvedlo fórum.

Tržby z cestovního ruchu se podle červencového odhadu ve srovnání s loňskem propadnou na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu. Ještě větší ztráta se předpokládá u velkých měst závislých na zahraničních turistech. U Prahy experti očekávají pokles o zhruba 70 procent a u Karlovarského kraje o přibližně 60 procent. Cestovní ruch tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.

Fórum cestovního ruchu ČR se označuje za největší nezávislé profesní sdružení pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu.