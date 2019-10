Forum 2000 se přihlásí k odkazu demokratických změn v roce 1989

Praha - K odkazu demokratických změn ve světě v roce 1989 se hlásí 23. ročník konference Forum 2000, která v neděli začne v Pražské křižovatce. V následujících dvou dnech se debaty pořádané především na Žofíně budou věnovat připomínání událostí z doby před 30 lety, boji za svobodu v současném světě nebo i společenským změnám, které přinášejí nové technologie či proměny klimatu. Mezi hlavními řečníky konference budou slovenská prezidenta Zuzana Čaputová, bývalý polský prezident Lech Walesa a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I.

Organizátoři konference připomínají, že před 30 lety žádali lidé po celém světě víc svobody a demokracie, západní demokratické státy pro mnoho z nich sloužily jako model společnosti, v níž by chtěli žít. "Od té doby čelil duch svobody a občanské odpovědnosti v nových i zavedených demokraciích mnoha těžkým zkouškám a dnes zažíváme dobu, která je pro liberální demokracii možná nejnáročnější," uvedli organizátoři. Politici podle nich nedokážou reagovat na klimatické změny, dopady globalizace, nové technologie nebo rostoucí byrokracii, což nahrává populistům.

Debaty na Žofíně se tak budou soustředit na to, co lidem přineslo 30 let demokracie, v čem nově nabytá svoboda lidi zklamala a co s ní lze naopak lehce ztratit. Připomenou ale i to, že v řadě zemí světa žijí lidé v nesvobodném prostředí a touží po modelu společnosti, jaký funguje na Západě.

V pondělí se na Žofíně bude debatovat mimo jiné o lidských právech v české zahraniční politice, kdy se na pódiu sejdou ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a někdejší disident, pozdější ministr pro evropské záležitosti a nynější europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Debatovat se bude i o situaci ohledně demokracie a lidských práv na Kubě či v Číně a o aktuálních demonstracích v Hongkongu proti omezování právního státu. Jednání prvního dne uzavřou debaty o roli středoevropských zemí v Evropské unii a projev Čaputové.

Úterní program zahájí patriarcha Bartoloměj projevem na téma, jak se chovat zodpovědně k celé planetě. Na jeho proslov naváže debata ke stejnému tématu, v níž vystoupí mimo jiné Lucie Smolková z české odnože studentského hnutí Fridays for Future, které pořádá pravidelné studentské demonstrace za zodpovědný přístup k řešení klimatických změn. Řečníci se v úterý také vrátí k odkazu roku 1989, což bude zahrnovat i vystoupení Walesy, který se jako šéf nekomunistických odborů Solidarita podílel před 30 lety na svržení komunistického režimu v Polsku.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí.

Souběžně s konferencí se koná doprovodný týdenní program Festival demokracie, v jehož rámci se uskuteční v několika českých městech přednášky, koncerty nebo výstavy.