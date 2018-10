Praha - V Praze dnes začal 22. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Jeho účastníci budou do úterý hledat odpovědi na otázku, proč jsou lidé nespokojeni s demokratickým systémem, přestože jim přinesl svobodu a prosperitu. Na úvod slavnostního zahájení konference v prostorách Pražské křižovatky, někdejšího staroměstského kostela svaté Anny, to řekl výkonný ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal.

"Po několik let se demokracie zdá být v krizi. Je to systém, který přinesl prosperitu a mír do mnoha míst světa, ale lidé zdají být nešťastní z demokracií a z toho, jak funguje, a ukazují to i ve volbách," řekl Klepal. Příkladem jsou podle něj volby ve Spojených státech, kde se prezidentem stal Donald Trump, v Itálii, kde uspěla populistická Liga, nebo v Česku, kde politické scéně dominuje hnutí ANO.

Podle Klepala lidé mají pocit, že se jim demokratické instituce vzdalují, a proto klesá důvěra v ně. Mění se také způsob, jak vznikají a šíří se informace i to, jak je lidé přijímají. A kromě těchto vnitřních problémů se musí demokratické státy vypořádat i s tlakem autoritativních režimů, které se snaží získat výhody z jejich oslabení.

Podle Klepala je třeba využít příležitost svobodné debaty, kterou demokracie na rozdíl od autoritativních režimů umožňuje, a začít hledat řešení těchto problémů. Forum 2000 k tomu chce přispět. V pondělí, kdy bude na Žofíně hlavní část konference, se proto povede debata o aktuálních hrozbách pro svobodu, o vlivu informačních technologií na demokracii nebo o roli Číny v současném světě.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí.

Wiesela, který zemřel před dvěma roky, připomnělo i slavnostní zahájení letošní konference. Část delegátů mu věnovala osobní vzpomínku, promítaly se i archivní záběry s jeho vyjádřeními.