Praha - Tawakkul Karmánová, první arabská ženská nositelka Nobelovy ceny za mír, bude hostem letošní konference Forum 2000. Přijede také finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanenová nebo zakladatel organizace Lékaři bez hranic Bernard Kouchner. ČTK o tom za pořádající organizaci informoval Karel Procházka. Konference Forum 2000 s názvem Democracy: In Need of a Critical Update? se uskuteční 7. až 9. října v Praze.

Přednášky a diskuse se budou zabývat společenskými a ekonomickými výzvami demokracie, rostoucím populismem a nacionalismem nebo zásadními změnami v digitálním prostoru. Pořadatelé uvádějí, že přes úspěchy demokracie vedoucí k historicky unikátní svobodě, stabilitě a prosperitě existují podstatné problémy. "Nezvládnutá migrace, potlačované pocity národní identity, vysoká příjmová nerovnost či nejistota plynoucí z globalizace a rychlých společenských a technologických změn trápí výrazné skupiny obyvatel," uvádějí.

"Dlouhodobé přehlížení významných společenských problémů ze strany elit je neomluvitelné," řekl k tématu konference ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal. Voličská reakce, podněcovaná domácími populisty či mezinárodními diktátory, je podle něj nepřiměřená a vede demokratické společnosti k politicky kolísavému systému a do nevypočitatelných mezinárodních vztahů, "k systému krátkozrakého národního sobectví a silné pozice autoritářských režimů jako Čína či Rusko".

Mezi více než 300 řečníky a odborníky z celého světa bude i řada mladých lidí, kteří do diskuse o způsobech, jak obnovit důvěru v demokracii, přispějí. Budou mezi nimi student a organizátor protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, mladá ekonomka a nejsilnější proevropská kandidátka v moldavských prezidentských volbách roku 2016 Maia Sanduová nebo bývalá regentka Sanmarinské republiky a nejmladší hlava státu své doby Vanessa D'Ambrosiová.

Devětatřicetiletá Karmánová je jemenská opoziční politička a bojovnice za lidská práva. Roku 2005 založila organizaci Novináři bez řetězů, v jejímž čele stojí. V roce 2011 byla spolu s Ellen Johnsonovou-Sirleafovou a Leymah Gboweeovou oceněna Nobelovou cenou za mír.