Miami (USA) - Mistrovství světa vozů formule 1 čeká velká premiéra, o víkendu se ve Spojených státech amerických uskuteční historicky první Velká cena Miami. V pátém závodě sezony bude Charles Leclerc z Ferrari hájit na městské trati v Miami Gardens náskok 27 bodů v čele šampionátu před obhájcem titulu Maxem Verstappenem z Red Bullu. Závod na Floridě má zvýšit popularitu královny motorsportu za Atlantským oceánem.

"Bude to něco úžasného. Jsem tu už šest let, ale nikdy jsem nezažil takový zájem o závody F1 jako v Miami," řekl šéf týmu McLaren Zak Brown. "Věřím, že by to mohlo konkurovat Super Bowlu," prohlásil.

Závod se uskuteční u Hard Rock Stadium, který je domácím hřištěm týmu amerického fotbalu Miami Dolphins a ligové finále Super Bowl hostil šestkrát.

Na okruhu o délce 5,41 kilometru jezdci absolvují v každém kole 19 zatáček, maximální rychlost vozů může vystoupat až na 324 km/h. Závod se pojede na 57 kol. Jde o první ze dvou letošních podniků v USA, další se uskuteční v říjnu v texaském Austinu.

Miami je jedenáctým okruhem, na kterém se F1 v USA představí. V příštím roce se uskuteční také Grand Prix v Las Vegas. K popularizaci formule 1 v USA pomohli nejen vlastníci Liberty Media, kteří získali komerční práva v roce 2017, ale také dokumentární série Drive to Survive.

"USA je pro nás důležitým trhem na vzestupu. Chceme z něj udělat prvotřídní prostředí," řekl šéf formule 1 Stefano Domenicalli.

Aktuální lídr šampionátu Leclerc bude chtít v Miami zapomenout na poslední GP Emilie Romagny, kde skončil šestý a poprvé v sezoně chyběl na stupních vítězů. Naopak jeho pronásledovatel Verstappen plánuje po výhře v Imole zase snížit Monačanův náskok. Nizozemský pilot pojede se speciálně vyzdobenou helmou.

"Nemyslím si, že by nám Ferrari mělo stačit v rychlosti vývoje vozu. A viděli jsme, že jak je dostanete pod tlak, také chybují. Nicméně naše soupeření je velmi sportovní a přátelské," řekl poradce Red Bullu Helmut Marko.

Leclerc s Verstappenem získali v dosavadních čtyřech závodech po dvou výhrách. Tím, že úřadující mistr světa dva závody kvůli technickým potížím nedokončil, ztrácí na čelo rozdíl přesahující maximální počet bodů udílených v závodě. Ať už GP Miami skončí jakkoliv, Leclerc po něm zůstane v čele MS.

Důležité úpravy chystá po nevydařeném úvodu sezony Mercedes. Německý tým je sice podle sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona už nyní ze hry o titul, slibuje ale nasazení nových komponentů, které by měly zmírnit nebo eliminovat poskakování vozu.

Program Velké ceny Miami začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 22:00 SELČ kvalifikace. Závod je na programu v neděli od 21:30.