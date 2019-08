Formule chce za rok zvýšit počet závodů na 22, potom na 24

Budapešť - Vedení mistrovství světa formule 1 zvažuje, že pro příští rok rozšíří mistrovství světa ze stávajících 21 závodů na 22. V roce 2021 by pak společnost Liberty Media chtěla mít dokonce 24 závodů a podle agentury Reuters o tom už začala jednat se stájemi, které musejí změny schválit.

"V podstatě s tím souhlasíme, ale muselo by se to skloubit s dalšími aktivitami," řekl šéf Red Bullu Christian Horner, podle kterého by se muselo například omezit testování a také navýšit počet motorů pro jednoho pilota na sezonu ze současných tří na čtyři.

Proti tomu se ohradil ředitel Haasu Guenther Steiner, podle kterého by navýšení počtu motorů bylo pro menší stáje finančně neúnosné. Podobně mluvil i šéf Ferrari Mattia Binotto. "Z pohledu příjmu jsme pro 22 závodů, ale musíme být velmi opatrní, co se týče nákladů."

Proti není ani McLaren, nicméně výkonný ředitel týmu Andreas Seidl se pozastavil nad tím, jestli by to už pro zaměstnance nebylo příliš náročné, protože už nyní sezona trvá od března do prosince.

Vedení formule už dokonce stájím oznámilo úmysl rozšířit šampionát v roce 2021 na 24 závodů. Navýšení počtu Velkých cen má být součástí rozsáhlých změn včetně výrazných úprav pravidel, které Liberty Media chystá po skončení současné kolektivní smlouvy s týmy. Kontrakt vyprší po nadcházející sezoně.