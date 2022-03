Formule 1 zvažuje návrat do Afriky a v budoucnu i třicet závodů v sezoně

Londýn - Mistrovství světa formule 1 by se mohlo v budoucnu opět jezdit i v Africe. V rozhovoru pro server Sky Sports to uvedl šéf seriálu Stefano Domenicali. Prohlásil také, že počet závodů v sezoně by mohl výhledově narůst až na třicet.

Ve formuli 1 se v minulosti jezdila Velká cena Jihoafrické republiky, která se v programu naposledy objevila v roce 1993. "Kromě Ameriky a Číny nabízí velké možnosti také Afrika. Mají tam velký zájem a je to bezesporu část světa, která v našem kalendáři chyběla," řekl Domenicali.

Závodilo se na okruhu Kyalami vzdáleném asi dvacet kilometrů od Johannesburgu, který připadá v úvahu i pro možný návrat královské třídy motosportu do Afriky. Nedávno ho formuli doporučil i sedminásobný mistr světa z Mercedesu Lewis Hamilton.

V probíhající sezoně je na programu rekordních 23 závodů a podle tzv. concordské dohody, která až do roku 2025 určuje pravidla pro fungování mistrovství světa, může být počet Velkých cen navýšen maximálně na 24.

Podle Domenicaliho by to nebyl problém, navíc by se díky velkému zájmu mohlo jít ještě dál. "Troufnu si říct, že je možnost mít až třicet závodů. Vzhledem k počtu zájemců, co se nám ze světa hlásí," uvedl bývalý šéf stáje Ferrari.

Podle Domenicaliho by to však znamenalo, že některé současné Velké ceny by o místo přišly. "Je jen na nás, které okruhy ve formuli chceme, které mají cenu z historického pohledu a potřebujeme je v kalendáři," prohlásil.

"Některým promotérům současných závodů končí smlouvy a pravděpodobně se s některými rozloučíme," uvedl Domenicali, podle kterého má navíc vedení F1 v úmyslu jednat s Mezinárodní automobilovou federací i o navýšení počtu stájí.

V současnosti v seriálu závodí deset týmů a nedávno zájem o vstup svého týmu do šampionátu projevil Michael Andretti, syn amerického mistra světa z roku 1978 Maria Andrettiho. "Nejde ale jen o něj," řekl Domenicali. "On je ten nejhlasitější, ale zájem projevilo dalších čtyři, pět týmů, které chtějí, abychom se rozšířením formule 1 zabývali," přidal Domenicali.

Šampionát však podle něj víc než deset stájí jako v současnosti nepotřebuje. "Abych byl upřímný, tak deset týmů je velmi, ale opravdu velmi solidní složení. Před rozšířením by se musely zvážit dost komplexní změny. Proto si myslím, že navýšení počtu stájí pro nás momentálně není to nejdůležitější," prohlásil.