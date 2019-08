Formule 1 vstoupí závodem v Belgii do druhé poloviny sezony

Francorchamps (Belgie) - Velkou cenou Belgie se po měsíční přestávce rozjede druhá polovina mistrovství světa formule 1. A kouzlo rychlého okruhu ve Spa-Francorschamps bude vzývat především úřadující vicemistr Sebastian Vettel z Ferrari, který naposledy vyhrál právě před rokem v Belgii.

Vettel spolu s Ferrari od začátku sezony zaostává za očekáváním a jeho nejlepším výsledkem v dosavadních 12 závodech v sezoně jsou tři druhá místa. V průběžném pořadí patří čtyřnásobnému mistrovi světa až čtvrté místo se ztrátou 84 bodů na vedoucího obhájce titulu Lewise Hamiltona z Mercedesu.

Okruh ve Spa-Francorchamps by však měl Vettelovi sedět. V minulosti na něm třikrát vyhrál, navíc nejdelší okruh v sezoně patří mezi nejrychlejší v kalendáři. Vozy na něm jedou maximální rychlostí v 70 procentech času, což by mělo hrát do karet silnějším monopostům Ferrari.

"Myslím, že bychom z naší síly mohli něco vytěžit. Ale nic nikdy není stoprocentní," uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto. "Situace tady bude jiná než v Budapešti (předchozí závod) a uděláme všechno pro to, abychom konečně vyhráli," dodal. Italská stáj se naposledy dočkala triumfu loni v říjnu v USA.

Tři vítězství v Belgii má na kontě i Hamilton, který ovládl osm z dosavadních 12 závodů v sezoně. Na prvním místě průběžného pořadí má náskok 62 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, který dominanci Mercedesu podtrhl dvěma triumfy.

"Začátek druhé poloviny sezony bereme, jako bychom vstupovali do úplně nového ročníku. Ze zkušeností víme, že týmy po pauze podávají lepší výkony," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Navíc tady není snadné najít dobré nastavení vozu, protože je tady velké převýšení, dlouhé rovinky a dost zatáček," dodal.

Na úspěch však pomýšlí i třetí jezdec průběžného pořadí Max Verstappen, kterému patřil závěr první poloviny sezony, když z posledních čtyř závodů dva vyhrál a jednou byl druhý. Nizozemský pilot do Belgie přijede s novým týmovým kolegou, protože Pierre Gasly byl poslán do stáje Toro Rosso a do Red Bullu povýšil nováček Alexander Albon.

Tréninky na okruhu Spa-Francorchamps jsou na programu v pátek, sobotní kvalifikace stejně jako nedělní závod odstartuje v 15 hodin.

Charakteristika okruhu ve Spa: Délka trati: 7,004 km Délka závodu: 44 kol = 308,052 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 10 Počet odjetých Velkých cen: 63 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 6 - Ferrari 13 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton (Brit.) 5 - McLaren 11 Nejrychlejší kolo v závodu: Valtteri Bottas (Fin./Mercedes), 2018: 1:46,286 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017: 1:42,553 Nejrychlejší závod: Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari), 2007: 1:20:39,066 = 229,266 km/h. Vítězové předchozích závodů: 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari).