Formulace v dopise čínské ambasády jsou podle Bělobrádka nepřijatelné

Praha - Nejvyšší ústavní činitelé si musí vyříkat, jak budou komunikovat v situacích, kdy cizí země vyvíjí nátlak. V souvislosti s dopisem čínského velvyslanectví ohledně možné cesty někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan to řekl předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Komise dnes ráno o věci jednala i s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Některé formulace v dopise jsou podle Bělobrádka nepřijatelné. Ústavní činitelé budou dnes odpoledne mluvit právě především o česko-čínských vztazích.

Čínská ambasáda v lednu varovala před cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Dopisem, ale také možnou cestou nynějšího šéfa horní komory Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se budou dnes ústavní činitelé zabývat. Bývalému předsedovi cestu nedoporučili.

"Některé formulace jsou naprosto nepřijatelné. Jsem přesvědčen, že je nezbytně nutné, aby si čtyři nejvyšší ústavní činitelé jasně vyříkali, jakým způsobem budou komunikovat obzvláště v situaci, kdy se jedná o informace, popřípadě dopisy či sdělení, kde je činěn nějaký nátlak z cizí země. Tohle by se nemělo stávat v žádné zemi, ať už to jsou naši spojenci nebo ne. Taková forma komunikace je nejen nestandardní, ale v podstatě i skandální," řekl Bělobrádek.

"Takovéhle chyby by se stávat neměly. Komunikace na této úrovni s takto citlivými údaji musí vypadat jinak," doplnil poslanec. Poukázal na to, že o věci nebylo informováno například ministerstvo zahraničí.

Čínský tlak a vliv na Českou republiku je podle Bělobrádka velký zejména ve vědeckotechnické oblasti. Společně s BIS chce komise pracovat na legislativním ošetření bezpečnosti ve vědě a výzkumu. "Aby se za veřejné peníze v České republice něco nezkoumalo a pak nám to nemizelo do zahraničí," dodal Bělobrádek.

Ústavní činitelé proberou zahraniční politiku státu

Hlavní pozornost se bude věnovat především vztahům s Čínou. Politici by měli probrat například dopis čínské ambasády ke zvažované cestě bývalého šéfa horní komory Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Dopis ostře kritizoval například nový předseda Senátu Miloš Vystrčil. ODS avizovala, že by Vystrčil mohl na schůzce navrhnout, aby Česko požádalo Čínu o výměnu jejího velvyslance. Návrh by podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vystrčil chce zároveň s ústavními představiteli probrat svou případnou návštěvu Tchaj-wanu.

Ústavní činitelé by měli na schůzce probrat i otázku brexitu, situaci na Blízkém východě a západním Balkánu nebo euroatlantické vztahy.

Schůzky se kromě Zemana, Babiše a Vystrčila zúčastní také předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a ministři zahraničí Tomáš Petříček, vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO).