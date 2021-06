Formát Eura se mi nelíbí, pro fanoušky je to noční můra, prohlásil Čech

Čech vidí jako výhodu reprezentace fakt, že v žádném utkání nebude favoritem

Za výhodu českých fotbalistů na mistrovství Evropy považuje někdejší gólman Petr Čech fakt, že v žádném ze tří zápasů základní skupiny D proti Skotsku, Chorvatsku a Anglii nebudou favoritem. Věří, že si mužstvo v nedávných kvalifikacích o Euro a světový šampionát potvrdilo, že může zdolat i papírově silnější týmy. Za důležitý považuje úvodní duel se Skotskem.

"Češi mají podle mě ve skupině dva týmy, které můžou dojít daleko. Čeká je těžká práce. Výhodou jim může být to, že do žádného zápasu nejdou jako favorit. Zadruhé si v poslední kvalifikaci (o Euro) vyzkoušeli, že Anglie se porazit dá, dokázali ji porazit v Praze. Po výborném výkonu zase remizovali v březnu s Belgií. Ukazuje to, že když zápas sedne a sejde se to, tak se každý dá porazit," řekl Čech novinářům v on-line rozhovoru zprostředkovaným agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

"Tým je složený z hráčů, kteří měli vesměs úspěšné působení v klubech v průběhu sezony. Slávisté měli výborný rok, vyhráli ligu. Kluci tady v Anglii (Vladimír Coufal a Tomáš Souček) s West Hamem zažili to samé, podařilo se jim prosadit do základní sestavy a nastupovali pořád. Nerad bych zapomínal na ostatní. Tým může být dobře připravený a věřím, že to zúročí," uvedl devětatřicetiletý Čech.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vstoupí do turnaje v pondělí v Glasgow proti domácímu Skotsku. "V prvním zápase budou muset Češi vyhrát, aby potom měli šanci třeba překvapit jedno z dalších soupeřů. Možná, že jim ten bodový zisk bude stačit. Když by se podařil vstup do turnaje vítězstvím ve Skotsku, tak by tým dostal impulz i do dalších dvou zápasů, kde by mohl výsledkově překvapit a třeba postoupit ze skupiny," prohlásil poradce sportovního a technického úseku Chelsea.

Nemyslí si, že by duel v Glasgow mohl ovlivnit březnový incident z odvetného osmifinále Evropské ligy, po němž slávista Ondřej Kúdela dostal desetizápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče Glena Kamary z Rangers.

"Tím, že se to stalo v zápase s Rangers, se to spíš týká jenom fanoušků Rangers. Na zápase národního týmu jsou i fanoušci ostatních týmů a myslím si, že většinou se věci z klubů nepřelévají do národních týmů. Nemyslím si, že by to mělo na mistrovství Evropy hrát velkou roli," konstatoval plzeňský rodák Čech.

"Určitě budou nepřátelští v tom, že budou chtít vyhrát a budou tlačit svůj tým, protože je obrovská výhoda mít podporu domácího publika na mistrovství Evropy. Určitě ji budou chtít využít. Nemyslím si, že ta kauza ze zápasu Evropské ligy by měla nějakým způsobem ovlivnit mistrovství Evropy národních týmů," řekl bývalý brankář Blšan, Sparty, Rennes, Chelsea a Arsenalu.