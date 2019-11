Forman završil 200 bodů ve Spartě, bál se, kolik ho to bude stát

Praha - Na dlouho vyhlížený 200. bod v dresu hokejové Sparty dosáhl v dnešní extraligové dohrávce proti Kladnu útočník Miroslav Forman. Na začátku druhé třetiny zvýšil na 2:0, později přidal ještě asistenci a na kontě má aktuálně 201 bodů ze 409 startů za 75 gólů a 126 nahrávek. Obával se jen, kolik ho bude pokoření milníku stát při platbě do týmové kasy.

"Na ten dvoustý bod jsem čekal nějakých sedm zápasů. Kluci mi to neustále připomínali a říkali 'dneska, dneska dvoustý bod a dáš něco do kasy'. Myslím, že tím mě i trošku zbrzdili," smál se v rozhovoru s novináři Forman, jenž byl vyhlášen nejlepším sparťanem v utkání. "Myslím ale, že spoustu zápasů jsem odehrál o moc líp. První třetinu jsem byl dnes naprosto šílenej," přiznal devětadvacetiletý útočník.

Statistiky zakulatil gólem po parádní kombinaci Lukáše Pecha a Vladimíra Růžičky. "Trochu jsme v té naší pětce změnili přesilovky a byl to nacvičený signál. Vyšlo to moc pěkně," pochvaloval si Forman.

Připustil obavy, na kolik ho kombinace jubilejního bodu a hráče zápasu přijde. "Budu to muset ještě nějak usmlouvat, protože tady létala slova jako desetitisíce a podobně, prostě úplně nesmyslné částky... Já říkal, že dám dva tisíce, tak uvidíme, jestli mi to projde," řekl Forman.

Sparťané ve druhé třetině utekli Rytířům do vedení 3:0, pak už měli zápas ve svých rukách a mohli si ho užívat. "Měli jsme zápas pod kontrolou, ale je pravda, že to ten úplně nejlepší zápas nebyl. Po pauze to tak ale většinou bývá. Byla tam řada nepřesností, ale vyhráli jsme 6:2, takže dobrý," konstatoval Forman.

Jak se Pražané připravovali na hrající legendu Jaromíra Jágra? "Všichni víme, co dokázal. Je to jeden z nejlepších hráčů historie, o tom se nemusíme bavit. Ale žádná velká příprava na něj nebyla, my se soustředíme hlavně na sebe," uvedl Forman.

Právě s Jágrem se přimotal do jedné z potyček, kterých v závěru zápasu přibývalo. "Pak se to tam začalo trochu mydlit. Kladno muselo něco změnit a začít chodit do brány a Kuby Sedláčka, ale šli až moc agresivně, když už měl pokrytý puk. Z toho to pak vznikalo. A jestli bych dokázal Džegra trefit, kdyby šlo do tuhého? Beru ho jako legendu, ale zároveň jako každého jiného hráče. Hraje stejnou ligu jako já. Myslím, že by k tomu nedošlo, ale kdyby ano, tak proč ne?" řekl s úsměvem Forman.