Foreign Policy: Propaganda Číny týkající se Ukrajiny je proměnlivá a nejistá

Peking - Čína tvrdí, že je v rusko-ukrajinské válce neutrální. Ovšem na počátku ruské invaze byly čínské sdělovací prostředky všechno, jen ne nestranné, napsal zpravodajský server Foreign Policy.

Čínská média, jejichž propagandistická oddělení se po léta snaží vykreslovat Spojené státy jako hlavního nepřítele Pekingu, zpočátku snadno zasadila ruskou invazi do příběhu, v němž byl ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihovaným hrdinou, zatímco NATO a Západ zlovolnými padouchy.

To se odráželo nejen v obsahu, ale i v některých směrnicích pro čínská média, které unikly na veřejnost. Minulý měsíc list Horizon News (Š-mien), dceřiná společnost státních novin Beijing News, zřejmě omylem zveřejnil na svém oficiálním účtu na čínském serveru Weibo interní směrnici, podle níž nemá zveřejňovat nic, co by bylo "nepříznivé pro Rusko a prozápadní".

Jak ale válka postupuje, pokyny se den ode dne mění. A jejich posun popsaly serveru Foreign Policy zdroje ze tří čínských státních sdělovacích prostředků. "Řídíme se politickým postojem čínské vlády," uvedl jeden ze zdrojů.

Na začátku invaze zaujala čínská vláda velmi tvrdý proruský postoj. Například 24. února zveřejnil deník People's Daily (Žen-min ž'-pao) na weibo prohlášení, že "USA nemají právo říkat Číně, co má dělat", a připomněl, že NATO má stále vůči Číně krvavý dluh.

Nejnovější směrnice nabádá apelovat na "řešení vzájemných sporů mírovými prostředky" a jednáním, což odpovídá projevu stálého zástupce Číny při OSN Čang Ťüna. Média musí vystupovat neutrálně a nesmějí se přiklánět na žádnou stranu, ani ruskou, ani ukrajinskou, což je posun od původního proruského postoje.

Prioritou je vždy a za všech okolností udržení domácí stability, a proto je naprosto zapovězenou zónou jakékoli vztahování ruských událostí k domácímu dění v Číně, "zejména na Tchaj-wanu", potvrdil jeden ze zdrojů. Média nesmějí ukazovat žádná občanská hnutí, jako jsou protiválečné protesty nebo on-line petice.

To znamená, že se čínské státní sdělovací prostředky často zdráhají informovat o podrobnostech a krutosti války. Mnohem více než o válce se psalo o paralympiádě v Pekingu. Dne 26. února začal hlavní čínský večerní zpravodajský pořad Sin-wen Lien-po zdlouhavou reportáží o myšlenkách čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, přičemž invazi byly věnovány asi tři minuty na konci.

Neustále se měnící pokyny působí novinářům problémy a značně jim ztěžují práci. Někteří se raději vyhnuli jakémukoli politickému prvku ve zpravodajství a místo toho psali o historii a kultuře Ruska a Ukrajiny, zatímco jiní pominuli celkový obraz války a místo toho se zaměřili na hrstku čínských občanů žijících na Ukrajině.

Jedním z největších zdrojů zmatků je skutečnost, že ihned po zahájení ruského útoku doporučilo čínské velvyslanectví na Ukrajině svým občanům, aby si kvůli bezpečnosti vyvěsili na auta čínskou státní vlajku. O dva dny později ovšem dostali Číňané žijící na Ukrajině pokyn, aby nevyvěšovali žádné "identifikační symboly"; patrně z obavy, že by proruský postoj Pekingu mohl Číňany na Ukrajině vystavit nebezpečí.

V čínském internetovém prostoru převládají proruské nálady - i když i tohle je těžké říci s jistotou, protože cenzoři mohou proukrajinský a prozápadní obsah mazat.

Čínská propaganda buduje podobu příběhu o Číně vzdorující Spojeným státům celá léta. V její verzi vyprávění je Čína obětí a Spojené státy jsou hlavní příčinou všech sociálních a ekonomických problémů, kterým Čína čelí. Putinismus do tohoto pohledu dobře zapadá; problémy Ruska, stejně jako Číny, jsou vykreslovány jako vina Washingtonu.

I přes snahu čínských médií tvářit se neutrálně je však stále poměrně jasné, že jejich zpravodajství je proruské, protože slova jako "invaze" a "útok" nejsou ve zpravodajství povolena.

Často mají tendenci přímo využívat obsah produkovaný ruskými státními médii, jako jsou RT a Sputnik, aniž by si nezávisle ověřovala fakta. Například 26. února mnoho čínských médií nepravdivě informovalo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uprchl z Kyjeva, hlavního města Ukrajiny, a všechna jeho videa byla předem natočena.

Kritické informace jsou často vynechány, pokud ukazují Rusko ve špatném světle; například Beijing News informoval o Putinově nařízení uvést do pohotovosti zvláštní režim odstrašování, aniž uvedl, že se jedná o aktivaci jaderných zbraní.

Vzhledem k tomu, že Putin byl vždy oslavován jako hrdina, který se postavil Západu, projevují mu čínské sociální sítě sympatie. Po uvalení protiruských sankcí se na čínských serverech objevily příspěvky a komentáře, které Putina líčily jako malého kluka, kterého šikanují spolužáci - tedy Spojené státy, Kanada, Evropská unie a tak dále.

Přesto se objevují i Číňané, kteří se staví proti ruské invazi a volají po pravdivějším a objektivnějším zpravodajství. Kromě příspěvků na čínském internetu někteří podepisují petice a objevily se dokonce i pouliční protesty. Takové hlasy jsou však obvykle rychle cenzurovány.

Hned po počáteční vlně proruského zpravodajství ovšem došlo i k určité cenzuře z obavy před ohrožením čínských občanů žijících na Ukrajině a poškozením mezinárodního obrazu Číny.

Od 25. února začaly sociální sítě včetně Weibo mazat příspěvky, které uváděly, že Čína podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. S pokračující válkou a tvrdými sankcemi proti Rusku se tak Čína možná pomalu začíná odklánět od své dřívější proklamované blízkosti k Putinovi - alespoň na veřejnosti.