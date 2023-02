Ford zamýšlí vyhřívat koberečky i další díly interiéru

Až o třináct procent by se v zimním počasí mohla snížit potřeba energie využívané k vyhřívání interiéru, pokud by se v kabině použily další vyhřívané díly. Například koberečky, obložení dveří, sluneční clony, opěrky pro lokty i hlavy. Samozřejmě společně s těmi, které jsou dnes již víceméně obvyklé (vyhřívání sedaček či volantu). K takovému výsledku dospěli autoři studie, kteří zkoumali energii potřebnou na vytápění kabiny dodávkových vozů. V důsledku toho by se mohl prodloužit dojezd elektromobilů řádově o pět procent.

Zejména u těch dodávek, které využívají rozvážkové služby, totiž velká část dříve vyrobeného tepla zmizí po otevření dveří. Klasické topení pouze ohřívá vzduch. Pokud by se ale využily přídavné vyhřívané elementy, zůstaly by teplé i během nastupování a vystupování. Energetické ztráty by se díky tomu snížily.

Při experimentu používal Ford dvě dodávky E-Transit. Jedna přitom byla vytápěna pouze klasickou klimatizační soustavou, druhá pak měla velké množství vyhřívaných povrchových dílů.

Myšlenka na vyhřívání součástí interiéru rozhodně není nová. Například Mercedes-Benz již v současnosti nabízí vyhřívané loketní opěrky, nedávno například společnost ZF informovala o vynálezu vyhřívaných bezpečnostních pásů.

Největší smysl logicky dává využívání těchto prvků u dodávek zásobovacích a rozvážkových společností. Například řidiči osobních vozů totiž nenasedají a nevystupují zdaleka tak často jako právě kurýři.

Autonaelektřinu.cz