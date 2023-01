Ford testuje zájem evropských zákazníků o F 150 Lightning

Automobilka Ford vyslala do Evropy dva exempláře obřího elektrického pick-upu F 150 Lightning, které předvádí novinářům a důležitým zákazníkům.

Krátkou testovací jízdu mohl v horském terénu Krkonoš absolvovat také redaktor portálu Autonaelektřinu.cz.

Oficiálně Ford zatím tvrdí, že tento vůz na evropský trh nevstoupí, ovšem právě tato akce má, podle našich informací, posloužit k nasbírání ohlasů na něj a následně k rozhodnutí, zda přece jen Ford 150 Lightning evropským zákazníkům nenabídnout.

Rozměry tohoto vozu jsou skutečně impozantní a vnitřní prostor je velkorysý. Také na zadních sedačkách se bez problémů usadí i dvoumetroví jedinci. Zajímavostí tohoto vozu je čtyřsetlitrový kufr pod přední kapotou i baterie s velkou kapacitou 131 kWh. V praxi je díky ní, jak jsme si ověřili, dosáhnout při teplotách lehce nad nulou v členitém terénu dojezd na jedno nabití něco málo přes čtyři sta kilometrů.

Vůz, který jsme zkoušeli, byl v americké specifikaci, pro Evropu by musel projít úpravami. Například změnou nabíjecího konektoru. Pokud by se tedy měl v Evropě začít prodávat, nebude to dříve než během příštího roku.

Naopak již letos se představí minimálně dva elektromobily s logem Ford určené právě pro motoristy na „starém“ kontinentu. V březnu proběhne odtajnění vzhledu prvního ze dvou crossoverů vyráběných na základě platformy MEB koncernu Volkswagen, ve druhém čtvrtletí budeme znát podobu nejmenšího elektromobilu Fordu. Tím se stane elektrická verze modelu Puma.

Kromě toho tato značka nabídne na konci roku zákazníkům také elektrické užitkové vozy E-Transit Custom a E-Tourneo Custom.

Autonaelektřinu.cz