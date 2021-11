Ford musí zdvojnásobit kapacitu na výrobu svých elektromobilů

Automobilka Ford dlouho váhala se vstupem do světa elektromobility. Nyní již nabízí crossover Mustang Mach-e a zanedlouho uvede do prodeje pick-up F-150 Lightning a dodávku E-Transit. Generální ředitel automobilky Jim Farley se nechal slyšet, že společnost musí do roku 2023 zdvojnásobit svoji globální výrobní kapacitu pro svá elektrická vozidla.

Do roku 2023 to tedy má být místo zamýšlených tří set tisíc rovných šest set tisíc. Podle Farleyho má nyní Ford na to, aby se již do zmiňovaného roku 2023 stal druhým největším výrobcem elektromobilů v USA. První je samozřejmě značka Tesla. Poté ale hodlá Ford usilovat dokonce o pozici jedničky. “Poptávka je opravdu mnohem vyšší než jsme čekali,” dodal generální ředitel.

Ilustrovat se to velmi dobře dá na příkladu elektrické verze nejprodávanějšího amerického automobilu – pick-upu F-150.

Původně Ford předpokládal roční výrobní kapacitu 20 000 těchto vozů. Jenže, již nyní se počet objednávek na F-150 Lightning blíží číslu 200 000. Ani nynější připravená kapacita 80 000 vozů za rok tedy zdaleka nebude stačit.

Zvýšení kapacity však v současné době není vůbec jednoduchou záležitostí. Kromě nutnosti zvětšit továrny se totiž lidé v automobilkách musí zabývat také sháněním čipů a baterií.

Také v Evropě hodlá Ford začít vyrábět své elektromobily. Konkrétně byl zatím oznámen menší vůz, který využije platformu MEB od koncernu Volkswagen. Těchto vozů má ve výrobním závodě Fordu v Kolíně nad Rýnem vznikat ročně až 600 000. Vůz má být připraven ke vstupu na trh v roce 2023.

Autonaelektřinu.cz