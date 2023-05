Ford Explorer bude citelně menší než VW ID.4

Automobilka Ford teprve nyní zveřejnila podrobnější technické informace o prvním elektromobilu, který bude vyrábět v Evropě a pro Evropské zákazníky.

Auto bude mít stejné jméno Explorer jako v současnosti prodávané velké SUV s plug-in hybridním motorem. Zatímco tento vůz s původem Made in USA měří na délku přes pět metrů, nový plně elektrický Explorer bude od předního po zadní nárazník dosahovat pouze 4460 milimetrů. Je to o více než sto dvacet milimetrů menší velikost, než jakou má „dárce orgánů“ Volkswagen ID.4. V porovnání s ním bude mít také nový Ford menší výšku. Konkrétně 1572 milimetrů. To tedy odpovídá spíše crossoveru než typickému SUV.

Základní verze dostane pod podlahu baterii s využitelnou kapacitou 52 kWh. Pohon u této varianty zajistí jeden zadní motor s výkonem 168 koňských sil. Dojezd by měl činit cca 350 kilometrů. Cenovka by měla být přibližně na úrovni 1,1 miliónu korun.

Výkonnější verze „zadokolky“ dostane agregát s výkonem 282 koňských sil. Automaticky pak zákazník získá baterii s větší kapacitou – využitelných 77 kWh. Na jedno nabití by se poté řidič měl dostat až do vzdálenosti 540 kilometrů.

V plánu je rovněž výkonná sportovní varianta, která dokonce dostane silnější trakční elektromotory než Volkswagen ID.4 GTX. 335 koňských sil je o čtyřicet větší hodnota než v případě zmiňovaného produktu německé značky. Tato vrcholná verze má pak mít dojezd 491 kilometrů.

Autonaelektřinu.cz