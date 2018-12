Praha - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) potvrdil, že od 2. srpna neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova (PRV). Ostatním zemědělcům se dotace standardně vyplácejí, sdělila dnes ČTK mluvčí SZIF Vladimíra Nováková a potvrdil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Fond se nyní připravuje na auditní misi ze strany Evropské unie, která bude kontrolovat projekty z PRV od roku 2012, a dále výdaje od loňského roku.

"Stav proplácení prostředků z fondů Evropské unie v oblasti společné zemědělské politiky pokračuje standardním způsobem. SZIF řešil se zástupci DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova - součást Evropské komise) otázku výplaty prostředků za letošní třetí kvartál pro oblast investičních projektů a máme ujištění, že vše bude probíhat standardní cestou," sdělila Nováková.

Toto úterý podle ní fond dostal oznámení o auditní misi, která bude fond kontrolovat mezi 14. a 18. lednem. Hlavní důraz bude mít šetření střetu zájmů. Tomuto podezření čelí podle usnesení Evropského parlamentu premiér Andrej Babiš (ANO). "V současné době platební agentura ve spolupráci s ministerstvem zemědělství pro tento audit připravuje podklady, které mají být zaslány Evropské komisi do 2. ledna," dodala Nováková.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla ale koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.

Ministerstvo financí nebude zasílat Evropské komisi k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem, informoval dnes úřad. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že EK do vyjasnění situace kolem údajného střetu zájmů Babiše (ANO) nebude vyplácet Česku dotace. Podle ministerstva to není pravda, má jít pouze o Agrofert.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených letos Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Dostálová: Pozastavení evropských dotací se týká pouze Agrofertu

Evropské dotace byly do vyjasnění problému okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastaveny pouze Agrofertu. ČTK to dnes sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že Evropská komise nebude vyplácet Česku dotace do vyjasnění situace kolem střetu zájmů. Ministerstvo financí nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Úřad o tom dnes inormoval v tiskové zprávě.

"Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu," uvedla Dostálová v SMS. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací. Za proplácení odpovídá ministerstvo financí.

Evropský parlament se ve středu zabýval bodem s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK.

Ministerstvo financí dnes uvedlo, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení. Podle něj jde o předběžné opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. "Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy," uvedlo dále ministerstvo.

Podle předsedy koaliční ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka se situací kolem pozastavení evropských dotací pro Agrofert bude na pondělním zasedání zabývat vláda.

Evropská komise koncem listopadu dospěla k závěru, že český premiér s ohledem nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Ze dvou desítek poslanců, kteří ve středu v Evropském parlamentu vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů. Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz.

Samotný Babiš, podle něhož je česká vláda v kontaktu s EK a celou záležitost se snaží vyřešit, dnes označil snahu o přijetí rezoluce za poškozování Česka, k němuž poslance vede touha zviditelnit se před květnovými volbami do EP.

"Mechanismus poskytování dotací je poměrně složitý. Jednotlivá ministerstva je schvalují a proplácejí ze státního rozpočtu. Poté jsou zasílány žádosti o proplácení dotací Evropský komisi," sdělila ČTK odbornice na Evropskou unii v České spořitelně Tereza Hrtúsová. Podle údajů MMR Česko ke konci listopadu mělo smluvně zajištěno 381 miliard korun z celkově přidělených 581 miliard na programové období 2014 až 2020. To jsou necelé dvě třetiny. "Tady se nejedná o proplacení, pouze bylo rozhodnuto, že dotace budou poskytnuty," upozornila Hrtúsová. Do konce listopadu komise Česku proplatila 172 miliard korun, tedy 30 procent schváleného objemu. Jen za listopad to bylo 67 miliard korun. Podle takzvaného pravidla N+3 lze dotace v tomto programovém období čerpat až do roku 2023.

Babiš: Vláda jedná s EK o dotacích; jednání EP má za kampaň

Česká ministerstva komunikují podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o dotacích pro Agrofert a o výkladu nového evropského práva s Evropskou komisí. Předseda vlády je přesvědčen, že se ukáže, že kvůli dotacím pro firmy, které převedl do svěřenských fondů, není ve střetu zájmů. Při odletu na summit v Bruselu novinářům řekl, že spor vidí ve výkladu nového práva. Jednání europarlamentu, který dotace pro Agrofert probíral ve středu, má za kampaň před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Evropská komise přestala dotace Agrofertu vyplácet k 2. srpnu, oznámil ve středu eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. "Moje reakce není žádná, já s tou společností nemám nic společného," uvedl dnes Babiš. Akcie holdingu Agrofert vložil Babiš do svěřenských fondů, podle právní studie Evropské komise nicméně zůstává ve střetu zájmů. Debatu europarlamentu má premiér za kampaň, přičemž Zelení, kteří ji vyvolali, pracují podle něj pro české Piráty. "Politický boj přenesli do EP, dělají si na tom kampaň," uvedl.

"Jsem přesvědčen, že se ukáže, že žádný střet zájmů nemám. Teď se komunikuje s Evropskou komisí, funguje to," uvedl. Zdůraznil, že jde o jednání mezi komisí a ministerstvy. "Evropský parlament může navrhovat a vyzývat, ale ten vztah je pouze mezi komisí a vládou," uvedl. Podotkl také, že k novému paragrafu týkajícímu se střetu zájmů Evropská komise nepodala od srpna, kdy začal platit, žádné vysvětlení. "Je to nová věc a otázka na právníky. Jsme přesvědčeni, že se to vysvětlí," konstatoval.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených letos Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

MF nebude žádat Brusel o proplácení dotací pro Agrofert

Ministerstvo financí nebude zasílat Evropské komisi k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že EK do vyjasnění situace kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude vyplácet Česku dotace. Podle ministerstva to není pravda.

"Jedná se o předběžné a opatrnostní opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí. Toto opatření neznamená provedení finanční opravy," uvedlo ministerstvo.

Evropská komise dnes oznámila, že se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nebyla porušována pravidla. Audity by měly zkoumat finanční období let 2007 až 2013 i dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla ale koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.

O proplácení dotací žádá komisi Platební a certifikační orgán ministerstva financí, který řídí toky peněz poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Na ministerstvu spadá pod sekci Veřejné rozpočty.

U dotací je podle Šlechtové třeba počkat na konečný verdikt EK

V případu evropských dotací pro někdejší firmu premiéra Andreje Babiše (ANO) Agrofert je podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) nutné vyčkat na konečné vyjádření Evropské komise (EK). Šlechtová ČTK řekla, že dokud nepadne oficiální vyjádření, nelze předvídat, co se stane. Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík ČTK řekl, že pokud by hrozilo pozastavení dotací pro celé Česko, je jeho hnutí připraveno svolat demonstrace samospráv.

Šlechtová s odkazem na středeční vyjádření komisaře EU pro rozpočet Günthera Oettingera řekla, že komise nyní podnikla preventivní krok, když přestala od 2. srpna proplácet dotace Agrofertu. Nyní je podle ní nutné počkat na kompletní vyjádření EK a audit dotací pro Agrofert, který by měl být v lednu. "Je to situace, která není úplně šťastná pro Česko, nicméně dotace pro celou Českou republiku by pozastaveny neměly být," uvedla.

Gazdík připomenul, že minulý týden Starostové varovali, že skutečně hrozí zastavení všech dotací pro ČR. "Jestli opravdu to jsou dotace pro všechny, tak jestli se to nevyřeší v nějakém brzkém čase, tak my jsme připraveni svolat demonstraci samospráv. Rozsáhlý protest samospráv proti tomu, že Andrej Babiš si řeší pouze svoje osobní zájmy a kašle na ČR a kvůli němu hrozí miliardové ztráty," řekl ČTK. Zatím si ale není jist zprávami, které z Bruselu proudí.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jeho strana upozorňovala české úřady na problém střetu zájmů premiéra Babiše, ale i ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) delší dobu, ale bez odezvy. České úřady se podle něj odvolávaly na český právní řád, který ale není relevantní v situaci, kdy věc řeší evropské nařízení.

"Premiér tak trochu alibisticky těsně před jednáním Evropského parlamentu poslal komisaři jakýsi dopis, kde připustil, že ten problém skutečně existuje, že si své věci dá do pořádku a že to bude řešit Česká republika, která to dosud flagrantně ignorovala skrze spřátelená ministerstva. Dosud jenom křičel, že to je kampaň," řekl Bartoš.

Podle místopředsedy KDU-ČSL a bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky jsou zemědělské dotace vypláceny ve čtvrtletních intervalech a nyní by měla přijít platba za třetí čtvrtletí. "Teď se ukáže, jestli opravdu ta platba přijde celá, nebo bude pozdržena a bude se čekat na výsledky auditu," řekl Jurečka. Pozdržení platby by podle něj ohrozilo tisíce menších zemědělských firem.

Pokud by se potvrdila podezření, že ČR je od srpna zcela odříznuta od evropských dotací kvůli kauzám českého premiéra, jednalo by se podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila o bezprecedentní událost, která musí vyústit v definitivní konec vlády. Babiš podle jeho vyjádření na twitteru poškodil republiku jako nikdo v její historii.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je Babiš jednoznačně ve střetu zájmů. "Já se domnívám, že ČR si tuto ostudu mohla ušetřit, pokud by se vůbec nestal premiérem. Chápu pozici EK - pokud někdo peníze vyplácí, tak samozřejmě chce, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s pravidly," řekla. Babiš by podle ní měl vyvodit odpovědnost, nejjednodušším řešením by bylo, kdyby nebyl nadále premiérem.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že dotační spor se týká Agrofertu, ne Česka. "Proto je pro hnutí SPD nepřijatelné, aby v této souvislosti vytvářela EU politický tlak na celou ČR. Nás zajímají naše zákony. Případ ukazuje skutečnou podstatu dotací EU. Jsou nástrojem ovládání a politicko-ekonomické moci Bruselu," napsal Okamura.

EK hodlá v lednu provést v ČR audity kvůli dotacím

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky. Oettinger ve středu europoslancům během debaty o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše oznámil, že po skončení auditů podá Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

EK se v obou obdobích v rámci všech tří zmíněných programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které by měly audity zkoumat.

Situaci kolem dotací a Agrofertu v pondělí projedná vláda

Předseda koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o situaci kolem pozastavení evropských dotací pro firmu Agrofert s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na pondělním zasedání se jí bude zabývat vláda. Hamáček to řekl dnes novinářům ve Sněmovně. Za klíčové považuje to, aby nebylo ohroženo vyplácení evropských peněz pro celou Českou republiku.

"Dnes ráno jsem mluvil s premiérem a on mě informoval, že v pondělí na vládě nám asi ministerstvo financí podá informaci," uvedl Hamáček. Ohledně dalšího českého postupu odkázal na tiskovou zprávu ministerstva financí. Resort by podle ní neměl uplatňovat proplacení jakýchkoliv dotačních titulů spojených s Agrofertem, dodal.

Hamáček řekl, že kroky Evropské komise, která pozastavila platby, dokud nebude situace kolem Babišova střetu zájmů vyřešena, jsou vážnou věcí. "Pro mě je samozřejmě klíčové, aby problémy Agrofertu neohrozily vyplácení pro celou Českou republiku, tam směřují i snahy ministerstva financí," uvedl.