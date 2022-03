Foligno dostal za faul kolenem na Voráčka maximální pokutu 5000 dolarů

New York - Útočník Minnesoty Marcus Foligno dostal maximální možnou pokutu 5000 dolarů (115 tisíc korun) za zákrok kolenem na hokejistu Jakuba Voráčka v pátečním utkání NHL. Český útočník Columbusu duel nedohrál.

Foligno trefil Voráčka kolenem do kolena v závěru třetí třetiny zápasu, který nakonec domácí Columbus vyhrál 3:2 po nájezdech. Dvaatřicetiletý kladenský rodák rozjížděl v poslední minutě při hře bez gólmana akci, ale Foligno jej poblíž červené čáry srazil. Voráček se na ledě svíjel bolestí, ale odkulhal po svých do kabiny. Později se ještě vrátil na střídačku, do hry už však nezasáhl.

Folignův zákrok rozhodčí jako faul neposoudili. V únoru byl třicetiletý Američan distancován na dva zápasy za nedovolený zákrok kolenem na Adama Lowryho z Winnipegu.