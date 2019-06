Fognini je nejstarším nováčkem v Top Ten od zavedení žebříčku

Londýn - Dvaatřicetiletý Ital Fabio Fognini se stal ve 32 letech nejstarším tenistou, který se poprvé probojoval do první desítky světového žebříčku od jeho zavedení v srpnu 1973. Tehdy se v Top Ten objevili ve vyšším věku legendární australští hráči Ken Rosewall (38 let) Rod Laver (35 let).

Po účasti v osmifinále Roland Garros se Fognini posunul o dvě místa na desátou příčku. Z italských hráčů byli v minulosti v Top Ten pouze Adriano Panatta (nejvýš 4.) a Corrado Barazzutti (7.).

"Být v první desítce je jako splněný sen. Je to další dílek ve skládačce, který mě bude dál nutit dávat maximum tomuhle sportu, který miluju," uvedl Fognini.

Dalším nováčkem v Top Ten je Rus Karen Chačanov, který si polepšil z jedenáctého na deváté místo. V první desítce žebříčku se za dobu jeho existence objevilo už 165 tenistů.