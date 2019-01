Praha - Několik desítek lidí se dnes sešlo u hrobu spisovatele Jaroslava Foglara při příležitosti 20 let od jeho úmrtí. Foglarovu památku na pražském Vinohradském hřbitově uctili jeho přátelé a bývalí členové jeho Druhého skautského oddílu a členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Dvacáté výročí úmrtí Jaroslava Foglara, kterému skauti přezdívali Jestřáb, připadá na dnešek. "Je to již dvacet let, co nás Jestřáb opustil. Co jsme se s ním tady loučili ve strašnickém krematoriu. Bylo to velice působivé," zavzpomínal dnes u spisovatelova hrobu jeho blízký přítel a člen oddílu Zdeněk Vild. "Jeho jméno i těch dvacet let poté a jeho osobnost ve společnosti stále jsou. Jsou lidé, kteří na něj stále myslí a vzpomínají a já bych si strašně přál, aby to tak zůstalo," doplnil.

Členové oddílu také připomenuli problémy, se kterými se musel Foglar při organizaci skautských táborů za minulého režimu potýkat. Byl podezírán ze spiklenectví a často vyslýchán státní bezpečností. Pro členy oddílu Foglar nicméně představoval velký vzor a zdroj zábavy.

Druhý skautský oddíl byl založen v roce 1913 a jedná se o nejstarší skautský oddíl v Česku a na Slovensku. Nejstaršímu členovi je 96 let. Členové oddílu se pravidelně zapojují do práce s dětmi a organizaci táborů. Členství považují za celoživotní záležitost.

Dvacáté výročí úmrtí Jaroslava Foglara připomene také 26. ledna beznadějně vyprodané představení Záhada hlavolamu v divadle Minor a vydání Foglarových klasických děl v novém přebalu.

Podle Milana Žaloudka ze Spolku Pražská Dvojka - Hoši od Bobří řeky a člena oddílu je památka a dílo Jaroslava Foglara stále živé a aktuální. "Na podzim opět začaly vycházet Foglarovky v nakladatelství Albatros, na Praze 2 byly na dětských hřištích, v místech kde jestřáb psal své knihy Hoši od Bobří řeky a Chata v jezerní kotlině, instalovány první dvě lavičky Jaroslava Foglara," řekl ČTK. Lavičky zdobí řezby na motivy Foglarových knih a místa jsou doplněna informační tabulí. V loňském roce si příznivci také připomenuli 80 let od vydání prvního komiksu legendárních Rychlých šípů.