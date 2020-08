FNO otevřela Covid centrum, denně zvládne 1000 vzorků

Ostrava - Ostravská fakultní nemocnice otevřela ve svém areálu Covid centrum. Za den v něm zvládnou odebrat vzorky až od tisícovky lidí. Je to o 750 více než dosud. Všechny vzorky by pak měla vyhodnotit nemocniční laboratoř. Její kapacita ale zatím není dostatečná, odpovídat bude koncem září. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Jiří Havrlant. Součástí centra je také informační centrum, kde působí pracovníci Krajské hygienické stanice.

Fotogalerie

"Na jednom místě jsou soustředěna všechna naše odběrová místa, informační centrum a přibude i laboratoř," řekl ředitel. Současná kapacita nemocniční laboratoře je podle něj 400 vyhodnocených vzorků za den. Do konce září se ale zvýší na 1000 vzorků. Zkrátit by se mělo podle něj i čekání na výsledky. "Naším cílem je, aby se lidé výsledky dozvěděli v řádu hodin," uvedl ředitel.

Ostravská nemocnice donedávna laboratorní vyhodnocování testů vůbec nedělala. Už dříve uvedla, že na zvýšení kapacity na 1000 vzorků za den bude nutné posílit pracoviště o 12 zaměstnanců různých specializací a pořídit laboratorní vybavení v hodnotě do deseti milionů korun.

Ostravské centrum tvoří čtyři kontejnery, které fungují jako odběrová místa. Tři jsou pro zájemce o testování, které poslal jejich lékař. Čtvrtý je pro samoplátce. Lidé mohou přicházet pěšky či budou testováni v jejich autech.

V areálu je také informační místo, v němž působí pracovníci hygienické stanice. "Jsme rádi, že jsme byli přizváni. Naši lidé v centru budou zájemce například učit, jak si správně umývat ruce či na co si dávat pozor," řekla ředitelka ostravských hygieniků Pavla Svrčinová.

Vjezd do centra je z ulice K Myslivně. Zájemci o testování mohou na odběr přijít mezi 07:00 až 15:00.