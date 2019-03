Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava má nový robotický systém pro rehabilitaci chůze. Nový lokomat za 13 milionů korun patří k nejnovějším typům a nemocnice je teprve druhým zdravotnickým zařízením v zemi s obdobným systémem. Novinářům to řekla přednostka Kliniky léčebné rehabilitace Irina Chmelová.

"Jedinečný je v tom, že svými parametry se snaží maximálně přiblížit parametrům zdravé fyziologické chůze. Nabízí i takové komponenty pohybu v oblasti pánve, jako jsou rotace, protože ty se v přirozené chůzi normálně vyskytují," uvedla Chmelová.

Podle ní se bude přístroj využívat u široké škály pacientů, nejprve jen u těch hospitalizovaných. "Rehabilitace jako obor se velmi často stará o pacienty, kteří mají problém s chůzí, se stojem. Těch důvodů k těmto problémům může být celá řada. Může se stát, že má pacient úraz páteře a ochrne, může se stát, že má úraz hlavy a ztrácí schopnost samostatného stoje a chůze nebo dostane mozkovou mrtvici a ochrne na polovinu těla," řekla přednostka.

Pracovníci se s přístrojem nyní učí pracovat. Chmelová věří v rychlé pokroky, protože do budoucna by nemocnice chtěla přístroj využívat i u ambulantně léčených pacientů. "S tímto robotickým přístrojem teprve získáváme první zkušenosti, ale máme už určité zkušenosti s robotickým zařízením pro rehabilitaci ruky, které nejčastěji využíváme u pacientů po mozkových mrtvicích," uvedla Chmelová. Robotické zařízení zatím mohou využívat dospělí pacienti a adolescenti, do budoucna by klinika chtěla pořídit další komponenty tak, aby mohl sloužit také pro rehabilitaci dětí.

Přístroj výrazně usnadní i práci fyzioterapeutů. Oproti běžným systémům, kdy je při ošetření imobilního pacienta zapotřebí až čtyř fyzioterapeutů, nyní stačí dva, u lehčích případů dokonce jeden člověk. "Dříve bylo možné s pacientem ujít jen několik desítek metrů, u robotické terapie se bavíme o stovkách metrů," doplnila přednostka.

Jednou z pacientek, která už s pomocí přístroje rehabilitovala, je Eva Jaworková, která se na klinice léčí zhruba měsíc. "Bylo to fantastické, chodilo to za mě. Pohyb nebyl náročný, náročné bylo akorát zavázat všechny popruhy. Necítila jsem se unavená," řekla Jaworková.