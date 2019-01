Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) zůstává bez řádného ředitele, poslední rezignoval loni v říjnu. Ředitel vzejde z nového výběrového řízení, protože v posledním komise dala stejný počet hlasů dvěma uchazečům a ministr se pro žádného nerozhodl. Oznámilo to dnes ministerstvo zdravotnictví. Volba jednoho z úspěšných uchazečů v konkurzu by nepřispěla ke zklidnění situace v nemocnici, míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nemocnici nadále povede Petr Vávra, který byl jejím řízením pověřen po loňské rezignaci Evžena Machytky. Nejsilnější odborová organizace FNO rozhodnutí Vojtěcha kritizuje. Obávají toho, že ministerstvo chce do funkce dosadit svého člověka.

Výběrové řízení skončilo nerozhodným výsledkem. Uspěli v něm lékař Jiří Havrlant a primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková. Na ředitele bude nové výběrové řízení vypsáno tento týden.

"Důkladně jsem zvážil všechny varianty a vyslechl si řadu názorů na oba kandidáty s nejvyšším počtem hlasů jak ze strany výběrové komise, zaměstnanců nemocnice, místních odborů, kraje a města, tak ze strany lékařské odborné společnosti, akademické obce i ze strany lokálních novinářů, kteří situaci bedlivě sledují. Tyto názory se však zásadně různí, až polarizují," řekl k tomu ministr Vojtěch.

Obává se proto toho, že by volba jednoho či druhého kandidáta nepřinesla potřebné dlouhodobé zklidnění. "Z toho důvodu jsem se rozhodl využít své právo a zrušit výběrové řízení a vypsat nové. Netěší mě to, byl bych nejraději, kdyby nemocnice již měla svého právoplatného ředitele. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že nové výběrové řízení je v tuto chvíli jediný možný správný krok ve prospěch nemocnice," doplnil ministr.

V nemocnici je už několik měsíců napjatá situace. Ministr zdravotnictví loni v únoru odvolal ředitele nemocnice a někdejšího sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. V ředitelské funkci ho vystřídal Machytka, který byl vedením nemocnice dočasně pověřen po Němečkově odvolání. Nakonec si ho ministr vybral i v konkurzu, který stejně jako nyní skončil nerozhodně a kromě Machytky v něm uspěl také Havrlant.

Bezprostředně po příchodu Machytky do čela nemocnice začaly personální změny. Vedení chirurgické kliniky opustil tehdejší přednosta Igor Penka. Podle spekulací se tak rozhodl pod nátlakem, nakonec byli postupně odvoláni ještě čtyři další přednostové. Proti odvolání uznávaného přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Ondřeje Šimetky se zvedla vlna nevole. Odvolání kritizovali zaměstnanci nemocnice, představitelé politické reprezentace i ostravská Lékařská fakulta. Machytka, za jehož působení se výrazně zhoršily i vztahy mezi nemocnicí a Lékařskou fakultou, se nakonec rozhodl rezignovat.

Odbory FN Ostrava kritizují ministra za nejmenování ředitele

Odbory FN Ostrava kritizují ministra za nejmenování ředitele

Odbory se obávají toho, že ministerstvo chce do funkce dosadit svého člověka. ČTK to dnes řekla předsedkyně odborové organizace Zuzana Sargová.

"Už teda opravdu nevím, kdo se do toho výběrového řízení přihlásí, na potřetí a do této situace. Nemluvě o tom, že ve stejné situaci jsme byli (loni)v dubnu," uvedla Sargová. Připomněla, že odbory se tehdy ohrazovaly proti Machytkovi, kterého ale ministr nakonec ředitelem stejně jmenoval.

"Nechápu, proč to teď rozhoduje takto. Předtím jsme taktéž křičeli a přes náš odpor ho stejně jmenoval. Teď my zaměstnanci chceme nového ředitele a chceme víceméně toho externího (Havrlant), ale jim to není po vůli," uvedla Sargová. Podle ní je navíc tímto postupem ponížen Havrlant, který už dvakrát uspěl v konkurzu.