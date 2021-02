FN H.Králové odmítla tvrzení, že pacienti leží na chodbách

Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové je v tuto chvíli téměř na hraně kapacit, hospitalizovaných s covidem-19 má víc než 220, z toho šest desítek na lůžkách intenzivní péče. Pacienti ale v žádném případě neleží na chodbách a mají zajištěnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. ČTK to dnes sdělili zástupci nemocnice.

Fakultní nemocnice reagovala na dnešní vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), které s odkazem na vyjádření ředitele nemocnice pronesl na dnešní tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. "Podle sdělení ředitele například hradecké nemocnice se pacienti musí ukládat i mimo klasické pokoje, třeba i na chodbách," řekl ráno Blatný.

Zástupci hradecké FN dnes uvedli, že i přes velký počet v práci nepřítomných zdravotníků nemocnice připravuje otevření dalšího oddělení k péči o pacienty s covid-19. "Zaměstnanci nemocnice čelí extrémnímu náporu, který trvá již několik měsíců. Zatímco před vánočními svátky bylo hospitalizovaných zhruba sto, nyní je to dvojnásobné množství. Bohužel situace s covid-19 v celém Královéhradeckém kraji je stále velmi nepříznivá. Počet pacientů vyžaduje nasazení všech zaměstnanců nemocnice," uvedl dnes ředitel FN HK Vladimír Palička.

Nemocnici pomáhají na různých pozicích studenti zdravotnických oborů, medici, armáda, hasiči a další. Bez jejich pomoci by nemocnice nebyla s to v takovém rozsahu péči zajistit. Nemocnice znovu žádá veřejnost o dodržování zákazu návštěv pacientů v areálu a dodržování všech nařízených opatření, například vstup do budov je povolen pouze s ochranou úst a nosu.

Nemocnice nadále zajišťuje testování veřejnosti antigenními testy a PCR testy. V současné době Odběrové centrum FN HK provádí přes tisícovku odběrů denně, což je v současném počasí mimořádně náročné. "Velký nápor zažívá také laboratoř FN HK, kde je nutné PCR testy zpracovat," uvedl mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

Desítky zdravotníků nemocnice se odpoledne a o víkendech podílejí na zajištění provozu Vakcinačního centra FN HK, které od 2. ledna aplikovalo zhruba 9000 dávek vakcíny. Očkování nyní podstupují zdravotníci, senioři nad 80 let a vybraní vysoce rizikoví pacienti. "Kapacita našeho centra odpovídá množství dodávaných vakcín, jsme připraveni kapacitu i výrazně zvýšit v případě dostatku vakcín," uvedl Palička.

Nemocnice se chystá na návrat k neakutní péči, který bude záviset na poklesu počtu pacientů s covidem. "Hledáme možná řešení, abychom po návratu nemocnice k normálnímu provozu byli schopni navýšit počet neakutních výkonů a lidem s jejich zdravotními problémy co nejdříve pomoci," dodal ředitel.

Vláda od půlnoci kvůli šíření covidu-19 výrazně omezí volný pohyb v okresech Cheb, Sokolov v Karlovarském kraji a Trutnov v Královéhradeckém kraji, kde se nákaza v poslední době šíří nejrychleji v zemi. Ministr to vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam.