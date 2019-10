Flyers poprvé trénovali v O2 areně, hráči byli nadšení z fanoušků

Praha - Hokejisté Philadelphie mají za sebou první trénink na ledě O2 areny, kde v pátek vkročí při utkání NHL Global Series proti Chicagu do nové sezony. Flyers v čele s českou hvězdou Jakubem Voráčkem si užívali velké pozornosti fanoušků, neboť na trénink byly v prodeji lístky, čehož využila spousta hokejových nadšenců. Po nich pak nastoupili na led i Blackhawks.

V hledišti bylo okolo osmi tisíc lidí a hodně dětí. "Samozřejmě to byl skvělý pocit, to je jasné. Podobně jako letos v Bratislavě na letošním mistrovství světa a tady v Praze čtyři roky zpátky. Vždy je skvělé být doma. Je super, že lidé měli příležitost to vidět. Užil jsem si to, byla to paráda," řekl Voráček v rozhovoru s novináři.

"Bylo to trošičku něco jiného. Někdy jsou ty tréninky náročnější, jindy trochu lehčí, dnes to ale mělo dobré tempo. Led ještě není v takové kvalitě, jak si myslím, že bude zítra, puky hodně skákaly. Bylo to spíš o tom se sklouznout, vypotit se a dostat do sebe ještě jeden trénink před sezonou," uvedl Voráček.

Nadšení z kulisy byli i ostatní hokejisté. "Něco takového jsem na tréninku ještě nezažil. Skvělá zkušenost. Pro Jakea samozřejmě velmi speciální chvíle. Věřím, že se nám zítra podaří zápas pro něho vyhrát," přál si kapitán Flyers a Voráčkův dobrý kamarád Claude Giroux. Právě český útočník bude v nadcházející sezoně opět jedním z jeho asistentů spolu s Seanem Couturierem a Kevinem Hayesem.

"Nikdy jsem tolik fanoušků na tréninku nezažil. Bylo úžasné jich tu tolik vidět," žasl útočník Travis Konecny. "Zítra bude atmosféra určitě úžasná. Bude to speciální pro Jackieho (Jakuba Voráčka), jemuž budou fandit především. Všichni se na to těšíme," dodal Konecny.

Po Flyers si zatrénovalo i Chicago, které si vyzkoušelo led O2 areny již ve středu, ale bez diváků. "Moc se mi to líbilo a hrozně jsem si to užil. Bylo to úplně něco jiného, protože se člověk kolikrát nesoustředil na to, co dělá na ledě, ale koukal všude možně. Bylo tu hodně dětí a věřím, že i pro ně to byl zážitek," uvedl útočník Dominik Kubalík.

"Vždy je skvělé být doma. Bylo to určitě zajímavé, tolik lidí jsem na tréninku asi nezažil. Minulý rok v Chicagu jsme také měli děti na tréninku, ale ne tolik. To jsem nezažil," doplnil ho spoluhráč z útoku David Kämpf.

Ve středu byl pro tým Philadelphie hlavním bodem večerní zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem. "Dobrý zápas a pěkný fotbal, škoda jen, že Slávka neudělala nějaké body. Šance měli, dostali ale dva góly z brejku. Jako celý tým jsme byli hned vedle slávistického kotle a kluci si to moc užívali," přiblížil Voráček.

Byl rád i sám za sebe, neboť naživo se na fotbal dlouho nedostal. "Vždycky, když jsem v Čechách, tak je pauza. Jsem vážně moc rád, jak to vyšlo. Navíc ta skupina, kterou má Slavia, není jednoduchá, ale zase je to radost pro oko diváka. Je super, že jsme mohli na takový zápas vyrazit jako celý tým," doplnil Voráček.

Skvělé zážitky si z Edenu odnášeli i ostatní. "Už jsem na pár fotbalových zápasech byl, ale tohle bylo úžasné. Fanoušci byli opravdu hodně hluční a po celý zápas nepřestali skandovat, což pro nás bylo trochu odlišné," podotkl Giroux.

Dnes už ale bylo na obou týmech patrné, že se soustředí na páteční zápas. "Každý ví, co je zítra v sázce. Jde o start sezony, příprava skončila, už půjde o ostrý zápas. Jsme tady v trochu odlišných podmínkách, ale hokej je pořád stejný. A hlavním cílem bude zítra získat dva body," řekl Voráček.

