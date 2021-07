Flyers podle spekulací neochrání Voráčka před rozšiřovacím draftem NHL

Filadelfie (USA) - Útočník Jakub Voráček by mohl po deseti letech opustit hokejisty Philadelphie. Flyers ho podle informací reportéra serveru Sportsnet Elliottea Friedmana nezahrnou mezi chráněné hráče pro rozšiřovací draft, při němž bude 21. července skládat dohromady mužstvo nováček NHL Seattle Kraken.

"Jakub Voráček a Philadelphia spolu diskutovali o tom, že možná přišel čas na změnu. Očekává se, že Voráček zůstane pro rozšiřovací draft nechráněným hráčem. A bylo mu to také tak řečeno. Jeho příchod (do týmu Kraken) by tak mohl zvážit bývalý trenér Flyers Dave Hakstol. Pokud tomu tak nebude, 'Philly' bude hledat možnosti jinde. Obě strany jsou ale zároveň připravené i na možnost, že přes snahu Flyers o výměnu k žádné nedojde a Voráček v týmu zůstane," uvedl Friedman.

Roli ve spekulacích o další budoucnosti reprezentačního kapitána minulých let v týmu Flyers může hrát i vysoká smlouva. Před šesti lety podepsal jednatřicetiletý Voráček lukrativní osmiletý kontrakt na celkem 66 milionů dolarů s platností od sezony 2016/17. Pod platovým stropem zabírá jeho smlouva ročně 8,25 milionu dolarů, v nadcházejícím ročníku 2021/22 má být podle serveru capfriendly.com reálný Voráčkův plat 7,5 milionu.

Kariéru v NHL začal Voráček jako hráč Columbusu. Dres Flyers obléká kladenský odchovanec od roku 2011. V minulé sezoně patřil mezi trio nejproduktivnějších hráčů týmu se shodným ziskem 43 bodů. Voráček na ně potřeboval 53 utkání, v nichž devětkrát skóroval a přidal 34 asistencí. Celkem má v základní části NHL na kontě už 968 startů a 738 bodů (216+522). V play off přidal za 49 zápasů 28 bodů (9+19).

Rozšiřovací draft se koná po čtyřech letech. V roce 2017 vstoupil do ligy tým Vegas Golden Knights. Ten je jaké jediný osvobozen od letošního rozšiřovacího draftu, podle jehož pravidel musí zbývajících 30 klubů NHL nahlásit do 17. července seznam chráněných hráčů, po nichž nebude moct vedení Kraken sáhnout. Seattle bude mít možnost vybrat si z každého mužstva jednoho hráče.