Floristé tvořili pestré dekorace a kytice na startu mistrovství v Děčíně

Děčín - Svatební dekoraci pro nesení na ruce a vázané kytice dnes tvořili soutěžící z řad juniorů a profesionálů při startu 50. ročníku mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva. Výsledné práce zejména mladých studentů porotce v Děčíně příjemně překvapily. Zájem o studium zahradnických oborů vzrostl. Ředitel Svazu květinářů a floristů Jiří Horák ČTK řekl, že k tomu pomohla koronavirová doba, kdy květinářství zůstala otevřená i během tvrdého lockdownu.

Mistrovství se koná bez přestávky od roku 1971. Loni se ale kvůli pandemii covidu-19 uskutečnilo on-line a letos se posunulo z tradičního květnového na zářijový termín. Netradičně se koná v areálu zahradnické školy, kde si veřejnost také bude moci práce soutěžících prohlédnout od 17. do 19. září.

Tématem letošního ročníku jsou barvy. Těmi hýřila mnohá stanoviště soutěžících, i když někteří nakonec zvolili jednobarevné kombinace různých druhů květin. Juniorů soutěží 17, profesionálů je šest. "Moji předci byli zahradníci, tak to mám trochu v krvi, proto jsem si vybral tento obor," řekl ČTK jeden ze soutěžících, Vojtěch Bohuňovský. Z Rajhradu pak přijela do Děčína studentka Sofie Burneková. "Byl to můj vysněný obor už asi od třetí třídy a baví mě," řekla ČTK. S chutí se do práce s květinami pouštěli i další.

Prvním úkolem byla svatební dekorace pro nesení na ruce, nebo v ruce. Vznikly vějíře, náramky, prstýnky. Květy do původních konstrukcí soutěžící vlepovali. "Jsem mimořádně překvapená z juniorů, protože si takříkajíc profesionály namazali na chleba. Tímto bych chtěla pogratulovat kantorkám a kantorům, připravují je dobře," řekla ČTK místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů a předsedkyně hodnotící komise Klára Franc Vavříková.

"Je tam spousta věcí mimořádně dobře precizně zpracovaná, zajímavé použití materiálu, hodně kontrastů v barvě," uvedla k soutěžním pracím. "Spousta nevěst chodí v souladu pudrových tónů, a tady to máme konečně pořádně barevné, ta nevěsta si to zaslouží," dodala.

Trendy ovládají floristiku podobně jako další obory, které se zabývají designem. Konkrétně u svatebních květin se projevují s ročním zpožděním. Do podoby kytic se ale podle Vavříkové nakonec i tak promítají sezony. Podzimu tak budou vládnout zejména žlutá, oranžová a červená přecházející do hnědé.

Zájem o studium zahradnictví zřejmě i zásluhou omezení kvůli epidemii covidu-19 vzrostl. ""Máme z nového školního roku dobrý signál, že se počty zahradnických zájemců zvyšují, dokonce jsme otevřeli maturitní třídu zahradníků. O učební obor zájem byl už dříve," řekl ČTK ředitel děčínské školy Libor Kunte. Květinářství zůstala otevřená i v době tvrdého lockdownu. "Určitě se zvedl zájem o studium oboru, letos jsme otevřeli dva ročníky střední školy oproti loňskému jednomu. Zájem ze strany mladých lidí je velký," uvedla Vavříková, která učí na České zahradnické akademii v Mělníku.