Florida vyhrála v prodloužení i druhý zápas finále Východní konference NHL

New York - Hokejisté Floridy zvítězili na ledě Caroliny 2:1 v prodloužení a vedou ve finále Východní konference NHL 2:0. Zápas rozhodl Matthew Tkachuk v čase 61:51. Hlavním hrdinou se stal ale Sergej Bobrovskij, který zneškodnil 37 střel domácích včetně jednoho pokusu Martina Nečase.

"Myslím, že jsme byli lepší, jen jsme nedávali góly," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour, jehož svěřenci přestříleli Floridu 38:26. "V posledních sezonách jsme ale už mockrát dostali ránu do zubů a vždy jsme dokázali odpovědět. Jsem si jistý, že to předvedeme i příště," prohlásil.

Gólmana Floridy překonal pouze Jalen Chatfield, který už ve druhé minutě usměrnil přihrávku Sebastiana Aha do branky. Hosté vzápětí vyrovnali, rozhodčí ale trefu Gustava Forslinga odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu. Stejná situace postihla v úvodní třetině i Carolinu. Jack Drury zvýšil v 16. minutě na 2:0, ale Panthers si vzali trenérskou výzvu a videozáběry odhalily, že gól padl z ofsajdu.

Regulérní branku vstřelil ve 28. minutě Aleksander Barkov. Kapitán Floridy zůstal osamocený před gólmanem Anttim Raantou, který chytal téměř po měsíci, elegantně si posunul puk mezi bruslemi do bekhendu a vyrovnal.

"Trénuju tuhle fintu celý život a měl jsem ji uloženou někde v podvědomí. Musíte se rozhodovat rychle, ve zlomku sekundy a najednou mě napadlo, abych to zkusil," přiblížil Barkov. "Byl to jeden z nekrásnějších gólů, jaké jsem viděl. Není moc hráčů, kteří by v takové pozici prohodili puk mezi nohami. Bylo to úžasné, hodně důležitý gól," rozplýval se Tkachuk.

Bobrovskij vytáhl nejlepší zákrok večera za stavu 1:1 ve 34. minutě. Nečas se uvolnil u pravého mantinelu a vyslal prudkou přihrávku před branku. Teuvo Teräväinen puk usměrnil do odkryté části branky, ale gólman Floridy jej vyškrábl vyrážečkou.

"Myslel jsem, že (Nečas) bude střílet. Udržel jsem se ale na nohou a v posledním okamžiku jsem byl schopný se po puku natáhnout. Sehráli to skvěle, měl jsem štěstí," uvedl Bobrovskij.

Zápas rozhodl po rychlé kombinaci zblízka Tkachuk, který se prosadil v prodloužení i v minulém utkání. Zatímco před dvěma dny ukončil hokejový maraton na konci čtvrtého prodloužení, tentokrát udeřil už po 111 sekundách nastavení.

"Kluci (Sam Reinhart a Sam Bennett) to sehráli úžasně. Měl jsem už jednoduchou pozici. Také je skvělé, že jsme zápas ukončili brzy," liboval si Tkachuk. "Samozřejmě to bolí. Chtěli jsme vyhrát, abychom jeli na Floridu za vyrovnaného stavu. Prodloužení je jako hod mincí. Dostali přesilovku a využili ji. Teď se musíme naladit tak, že příští zápas zvládneme a od toho se odrazíme," prohlásil útočník Caroliny Jordan Martinook.

Florida s Radko Gudasem v sestavě vyhrála venku poosmé v řadě, vylepšila si bilanci prodloužení v letošním play off na 6:0 a přiblížila se první účasti ve finále od roku 1996.

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas: Carolina - Florida 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky: 2. Chatfield - 28. Barkov, 62. M. Tkachuk. Střely na branku: 38:26. Diváci: 18.854. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. M. Tkachuk, 3. Barkov (všichni Florida). Stav série: 0:2.