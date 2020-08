Florida porazila Islanders a odvrátila hrozbu vyřazení

Hokejista Floridy Panthers Brian Boyle (vpravo) překonává brankáře New Yorku Islanders Semjona Varlamova, vlevo je obránce Scott Mayfield.

Hokejista Floridy Panthers Brian Boyle (vpravo) překonává brankáře New Yorku Islanders Semjona Varlamova, vlevo je obránce Scott Mayfield. ČTK/AP/Nathan Denette

Toronto - Hokejisté Floridy porazili New York Islanders 3:2 a odvrátili hrozbu rychlého vyřazení z kvalifikace play off NHL. O vítězství rozhodli Panthers v úvodu třetí třetiny, kdy se v rozmezí dvou minut trefili Mike Hoffman a Brian Boyle.

Florida snížila stav na 1:2 a nadále se snaží ukončit neúspěšnou šňůru čtyř prohraných sérií play off. Historická statistika ale hraje proti Panthers, protože v sériích hraných na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 do postupového konce pouze jeden celek z 56. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Skóre otevřel svou první brankou v dresu Floridy finský útočník Erik Haula. Křídelní hráč, který obléká dres Panthers od konce února, využil po šikovné přihrávce Jevgenije Dadonova početní výhodu a připsal si první přesilovkový gól ve vyřazovacích bojích.

O vyrovnání se koncem druhé třetiny postaral Jean-Gabriel Pageau, který z pravého kruhu prostřelil brankáře Sergeje Bobrovského. Zápas rozhodl začátek třetí části, kdy Panthers zásluhou Hoffmana a Boylea odskočili na rozdíl dvou branek. V závěrečné hře bez brankáře dokázali Islanders šťastným gólem Brocka Nelsona snížit, ale to bylo z jejich strany vše.

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Florida - New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 25. Haula, 41. Hoffman, 43. Boyle - 37. Pageau, 59. B. Nelson. Střely na branku: 22:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Weegar (oba Florida), 3. Pulock (NY Islanders). Stav série: 1:2.