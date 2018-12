Praha - V roli jasného favorita budou čeští florbalisté ve čtvrtečním čtvrtfinálovém souboji na mistrovství světa v Praze proti Dánsku. Pokusí se ji naplnit lépe než ve víkendových zápasech s Německem (10:5) a především s Lotyšskem (3:4). Povzbuzeni úterním vítězstvím nad Švýcarskem (6:4) i triumfem v základní skupině budou chtít zápas zvládnout tentokrát bez zaváhání. Duel začne v 19:30 v přímém přenosu ČT Sport.

Pokud Češi uspějí s Dány, může jejich finský kouč Petri Kettunen v sobotu narazit na své krajany, které před dvěma roky na šampionátu v Rize dovedl k titulu. Finové budou hrát v pátek čtvrtfinále s úspěšnějším z utkání mezi Německem a Kanadou.

"Dánové odehráli poslední dva šampionáty výborně, minule skončili na pátém místě. Musíme se hlavně soustředit na sebe. Stále je hodně věcí, které musíme zlepšit," řekl asistent trenéra Milan Fridrich a nechce dopustit žádné podcenění ani pod dojmem úterního debaklu Dánů se Švédskem 0:25.

"Možné je všechno. V jednom zápase vás každý může potrápit. Zápas začíná za stavu 0:0 a musíme k tomu tak přistoupit. Hodně právě bude záležet na našem výkonu, nechceme nějak spoléhat na to, že zahraje špatně soupeř," uvedl Fridrich.

"Hodilo by se pár rychlých gólů, to pomůže vždycky. Musí se najít pohoda. Hráči se musí soustředit vždy jen stoprocentně na každý souboj a každý míček, pustit ostatní věci za hlavu. Důležitá je síla, aby si hráči věřili a podpořili se. Je dobré vědět, že i když se stane nějaká chyba, tým za mnou vždy bude stát," doplnil Fridrich.

Bývalý útočník nechyběl před čtyřmi roky na šampionátu v Göteborgu, kde se český tým naposledy s Dány utkal. Vyhrál tehdy ve čtvrtfinále 5:1. Ze současného kádru u toho byli také obránci Patrik Suchánek a Lukáš Veltšmíd i útočníci Jiří Curney, Patrik Dóža, Matěj Jendrišák, Tom Ondrušek a Milan Tomašík.

"Soupeř bude hrát florbal jako Němci. Bude více v defenzivě a bude vyrážet do protiútoků. Doufám, že po vítězství nad Švýcary jsme si nalili trochu toho sebevědomí do hokejek a budeme schopni je technicky přehrát tak, jak bychom měli," uvedl kapitán Jendrišák.

Celkově v historii hráli Češi s Dány sedmkrát a pokaždé vyhráli při skóre 54:16. Na světových šampionátech půjde o třetí souboj. V roce 2002 v Helsinkách Dánové prohráli 4:5 až v prodloužení. Byl to jediný zápas, němž s Čechy v 60 minutách odolali.

"Čeká nás nevyzpytatelný soupeř. Zatím jsme ho neviděli hrát, ale asi bych ho přirovnal k Německu. Spíš defenzivní tým, který se bude soustředit na obranu, což nám první dva zápasy nevyhovovalo a musíme se dobře připravit. Rozhodně dostaneme dostatek studijního materiálu, abychom věděli, co nás čeká," prohlásil Ondrušek.

Asistent trenéra Fridrich zatím neprozradil, jestli se bude oproti duelu se Švýcarskem měnit sestava. "Budeme ji ladit až večer. Chceme se odrazit z úspěšného základu. Kluci, co do hry naskočili, taky hráli dobře. Chceme sílu rozložit a budeme se snažit vymyslet, jak je to nejlepší pro tým," dodal Fridrich.