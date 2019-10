Florbalistky zahájily EFT v Praze prohrou s Finskem 4:5

Praha - České florbalistky vstoupily do domácího turnaje Euro Floorball Tour v Praze porážkou s Finskem 4:5. Třemi body zařídila výhru úřadujících vicemistryň světa Mia Karjalainenová, dvě branky vstřelila Veera Kauppiová. V sobotu se výběr trenéra Saschy Rhynera utká se Švýcarskem, které v úvodním zápase podlehlo Švédsku 5:7.

Český tým inkasoval po 178 vteřinách, kdy brankářku Janu Christianovou překonala Veera Kauppiová. Mezi 5. a 9. minutou otočily stav Denisa Ratajová a Kamila Paloncyová, ale Finky strhly v polovině úvodní části vedení opět na svou stranu.

Čtyři vteřiny před koncem úvodního dějství Oona Kaupiová zblízka dotlačila balónek za českou gólmanku a zvýšila na 4:2. "Z pohledu gólmana to byla hororová první třetina. Ještě se mi to nestalo, že bych si za dvacet minut sáhla na balónek vždy až v bráně. Ale holky ukázaly morálku za nepříznivého stavu, nepoložily se z toho a bojovaly až do konce," řekla Christianová.

Oona Kauppiová pak trefila dvakrát horní tyč. Domácí výběr se dočkal snížení v 36. minutě, kdy v přesilové hře po přihrávce kapitánky Krupnové překonala Kristu Nieminenovou Urbánková. Christianová vedle 13 zákroků v druhé části měla i štěstí, střela Suvi Hämäläinenové i únik Veery Kauppiové skončily na tyči.

"Zvonilo to tam ve druhé třetině jako v kostele, ale jsem ráda, že jsem se v ní chytla. I když to zní blbě, tak je pro mě dobře, že Finky začaly trošku víc útočit a já si sáhla na balónek a něco se mi tam povedlo. Kdyby to pokračovalo stejně jako v první třetině, tak bych to asi do konce nedochytala," uvedla Christianová, která nastoupila za národní tým po roční pauze.

Po 56 vteřinách třetí třetiny už se trefila Sara Piispaová, ale Češky ve 48. minutě opět snížily na rozdíl gólu. Po přihrávce Ivany Šupákové zamířila do prázdné branky Martina Řepková. V 57. minutě trefila tyč i Johanna Homiová. V závěrečné power play se Češky vyrovnání před 591 diváky nedočkaly.

"Atmosféra byla skvělá. Jsme rády, že přišlo tolik diváků. Doufám, že přijdou i v dalších zápasech. Porážky je škoda, šance tam byly, ale upřímně řečeno by nebylo fér říkat, že jsme zápas měly vyhrát. Je to pořád jen zkouška, testovací zápas, který nic neřeší. To důležité bude až za dva měsíce," dodala Christianová.

Turnaj Euro Floorball Tour žen v Praze:

ČR - Finsko 4:5 (2:4, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Ratajová, 9. Paloncyová, 36. Urbánková (Krupnová), 48. Řepková (Šupáková) - 3. V. Kauppiová (Karjalainenová), 10. Karjalainenová, 11. V. Kauppiová (Karjalainenová), 20. O. Kauppiová (Saariová), 41. Piispaová (Hämäläinenová). Rozhodčí: Franzonová, Hedelindová (obě Švéd.). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 591.

Švédsko - Švýcarsko 7:5 (3:0, 1:3, 3:2).

Juniorky:

ČR - Švédsko 3:6 (1:1, 0:2, 2:3).