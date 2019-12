Florbalistky vstoupily do MS výhrou nad Lotyšskem 14:2

Neuchatel (Švýcarsko) - České florbalistky vyhrály v úvodním utkání na mistrovství světa v Neuchatelu nad Lotyšskem 14:2. Pěti body za dva góly a tři asistence k tomu přispěla Denisa Ratajová. V dalším duelu narazí český výběr na vítězky šesti předchozích šampionátů Švédky.

Fotogalerie

"První dvě třetiny jsme z toho neměly úplně super pocit. Trošičku nám to přišlo, jako bychom dlouho nehrály florbal, což není pravda, když jsme teď hrály každý den. Ale máme to za sebou s fajn výsledkem a bereme si z toho to nejlepší. Hlavně třetí třetinu, kdy jsme daly hodně gólů a dělaly jsme ty věci na hřišti líp," řekla kapitánka Eliška Krupnová.

První branky se Češky dočkaly ve třetí minutě. Využily střídání Lotyšska při standardní situaci, Ratajová z rohu přihrála před branku osamocené Krupnové a gólmanka Lauma Višněvská byla po akci dua ze švédského Pixba bezmocná. Za 33 sekund se trefila po přihrávce Pláškové zpoza branky i Bočanová a do osmé minuty měl Rhynerův výběr už čtyřbrankový náskok.

Další asistenci Ratajové zužitkovala Urbánková a po oběhnutí branky doklepla balónek po předchozím pokusu Urbánkové opět Krupnová. Nejlepší střelkyně historie české reprezentace si dala 70. branku v 99. utkání.

"Byl to takový jednoruč forhend, žádný nádherný gól, ale já jsem na to popravdě vůbec nemyslela. Teď mě samozřejmě těší, ale doufám, že jich tam padne na tomto mistrovství ještě víc," uvedla Krupnová.

Ve 14. minutě pomohly Christianové obě tyčky při šanci Ankudinovové. Česká gólmanka musela v úvodním dějství předvést k udržení čistého konta hned několik skvělých zákroků. Vedení ale navýšila Martináková.

"Měla jsem práce až nečekaně hodně. Čekala jsem, že to bude klidnější zápas, ale nakonec mě to bavilo a hodně," řekla brankářka Jana Christianová, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou českého týmu. "Vůbec jsem to nečekala. Každopádně to potěšilo, je to důležité pro sebevědomí. Na cenu jsem se ještě nekoukala, ale doufám, že to budou švýcarské hodinky, když jsme ve Švýcarsku," smála se Christianová.

V 27. minutě opět českému týmu pomohla tyč, kterou trefila Roziteová. V čase 39:23 se favoritky radovaly z další branky, když zakončila kombinaci Kapcová. Ještě čtyři vteřiny před pauzou za Višněvskou skončila Ratajovou tečovaná střela Jirákové.

Ve 43. minutě sebrala Christianové nulu Ankudinovová. Za 23 sekund se na druhé straně trefila Ratajová, která poprvé překonala střídající Kirilovovou. Česká gólmanka vzápětí kryla trestné střílení Garbareové. O chvíli později slavila gól při debutu na mistrovství světa Hanzlíková a "desítku" dovršila Paloncyová.

Potom ještě přidala 30. gól v reprezentaci Řepková. Ratajová v 56. minutě zamířila do horní tyče, ale v přesilové hře už skórovala Jiráková. Prosadily se i Lotyšky díky Matisoneové, ale navýšit skóre ještě stihly Ratajová a Řepková.

Pro Ratajovou to byla v 60. utkání v reprezentaci 50. branka a polepšila si už na 85 bodů. Své tři kulaté mety v utkání ale neřešila. "Snažím se na to moc myslet. Jsem ráda, že nám to v naší lajně jde, daří se nám dávat góly a taky jich moc nedostávat. Snad na to navážeme a na tomhle mistrovství se nám bude dařit," prohlásila Ratajová.

ČR - Lotyšsko 14:2 (5:0, 2:0, 7:2)

Branky a nahrávky: 3. Krupnová (Ratajová), 4. A. Bočanová (Plášková), 6. Urbánková (Ratajová), 8. Krupnová (Ratajová), 15. Martináková (Hanzlíková), 40. Kapcová (Hanzlíková), 40. Jiráková (Krupnová), 44. Ratajová (Urbánková), 44. Hanzlíková (Martináková), 46. Paloncyová (Řepková), 51. Řepková (A. Bočanová), 57. Jiráková (Ratajová), 60. Ratajová (Krupnová), 60. Řepková (Šupáková) - 43. Ankudinová (Vancaneová), 59. Matisoneová. Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 1371.

Sestava ČR: Christianová - Jiráková, Beránková, Paloncyová, Šupáková, Kotzurová, Koníčková - Urbánková, Krupnová, Ratajová - A. Bočanová, Řepková, Plášková - Martináková, Hanzlíková, Mlejnková - od 33. navíc Kapcová. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.

Tabulka skupiny B:

1. Švédsko 1 1 0 0 23:1 2 2. ČR 1 1 0 0 14:2 2 3. Lotyšsko 1 0 0 1 2:14 0 4. Slovensko 1 0 0 1 1:23 0