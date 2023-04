Florbalistky Vítkovic se po roční pauze vrátily na trůn, FBC Ostrava zdolaly 6:4

Superfinále play off florbalové extraligy žen1. SC Vítkovice - FBC Ostrava16. dubna 2023, Praha. Vítězný tým 1. SC Vítkovice.

Praha - Florbalistky Vítkovic zvítězily v superfinále extraligy nad obhájcem titulu FBC Ostrava 6:4 a vybojovaly sedmý triumf. Ovládly čtvrtý z posledních pěti dohraných ročníků a po lednovém úspěchu v Poháru Českého florbalu mají double. Hattrickem a jednou asistencí zařídila výhru týmu trenéra Dušana Dudeška polská útočnice Dominika Buczeková, která se tak rozloučila před odchodem do švédského Kalmarsundu.

Zápas v pražské O2 areně se hrál před rekordní návštěvou na utkání ženské extraligy 10.122 diváků. Dosavadním maximem bylo 8711 fanoušků na superfinále mezi Vítkovicemi a Chodovem v roce 2016.

Vítkovice navázaly na triumfy z let 2000, 2014, 2016, 2018, 2019 a 2021. FBC Ostrava oplatily porážku 0:4 na zápasy z loňského semifinále, která ukončila jejich nadvládu a sérii 70 utkání bez prohry. Poražené finalistky si ale stejně jako loni zahrají také v nadcházející sezoně na Poháru mistrů, který se uskuteční v novém formátu za účasti dvou týmů z Česka, Švédska, Finska a Švýcarska. Vítkovice se tam dostaly už jako vítězky pohárové soutěže.

Vítkovické hráčky se ujaly vedení v čase 12:28, kdy po přihrávce Michaely Kubečkové zamířila z pravé strany k bližší tyči Buczeková. Za 23 sekund se radovaly vítězky základní části znovu, ale předčasně. Paulínu Hudákovou obrala o balonek Barbora Husková a z úniku skórovala. Jakub Robenek si vzal ale trenérskou výzvu a videozáznam potvrdil, že Husková nejdříve zasáhla nedovoleně hokejku Paulíny Hudákové.

V 16. minutě Paulína Hudáková faulovala Vendulu Maroszovou a nařízené trestné střílení proměnila bekhendovým blafákem Kubečková. Za 70 sekund FBC Ostrava snížil. Denisa Kotzurová našla z otočky Polku Malwinu Zagórskou, která zamířila do odkryté branky. Ve 28. minutě sebrala na polovině hřiště Buczeková míček Lindě Pudišové a z brejku bekhendovým blafákem zvýšila na 3:1. Vítkovice se znovu radovaly 47 sekund před druhou pauzou, Sára Seevaldová našla od levého mantinelu na středu Barboru Huskovou a ta zamířila přesně.

Ve 42. minutě Tereza Matýsková faulovala ostravskou Pavlínu Bačovou, ale nařízené trestné střílení Kristína Hudáková neproměnila. V čase 42:08 při vyloučení Paulíny Hudákové na dvě plus dvě minuty Buczeková zužitkovala u levé tyče přihrávku Denisy Ferenčíkové a dovršila hattrick.

Mezi 46. a 49. minutou obhájkyně titulu snížily na rozdíl jediné branky. Nejdříve zakončila po parádní kombinaci kapitánka Michaela Mlejnková, vzápětí proměnila přihrávku Karolíny Bínové Bačová a po pasu z otočky Paulíny Hudákové se podruhé trefila Mlejnková. V polovině závěrečné části ale Buczeková obrala o balonek Markétu Vrlíkovou, zpoza branky našla volnou Maroszovou, která pojistila vítězství Vítkovic.

Střešovice se pokusí po osmi letech vrátit na trůn

Florbalisté Tatranu Střešovice se stejně jako loni pokusí v superfinále v O2 areně vrátit v superlize na trůn poprvé od roku 2015. Šestnáctinásobný šampion před rokem prohrál s obhájcem titulu Mladou Boleslaví 1:2 v prodloužení a v neděli vyzve od 17:00 Vítkovice.

Tatran po porážce v superfinále s Mladou Boleslaví jako první tým v historii prošel základní částí soutěže bez jediné ztráty a držel vítěznou sérii 30 zápasů. Až v semifinále se svým přemožitelem z loňského boje o titul poznal hořkost porážky, ale sérii vyhrál 4:2. "Vyřazení Boleslavi bylo určitě posilující. Kluci pochopili, jak se play off musí hrát," řekl kouč Tatranu Milan Fridrich.

Kapitán Střešovic Ondřej Němeček věří, že tentokrát už Tatranu návrat na trůn vyjde a potvrdí svou sílu, kterou v sezoně ukazoval. "Budeme silnější díky zkušenostem z loňského finále, kdy na nás dolehla tíha okamžiku a nedokázali jsme podat ideální výkon. Letos jsme ale zvládli sérii s Boleslaví a jsme připraveni. Oba týmy mají zkušené hráče, ale to že jsme loni hráli finále, bude jen malá výhoda. Vítkovice jsou technicky na výtečné úrovni a já se těším na diváky a výkon našeho týmu," uvedl před finálovým duelem, na kterém by pořadatelé rádi překonali rekordní návštěvu 12.144 fanoušků z roku 2016 na utkání Chodova s Vítkovicemi.

Vítkovice budou bojovat o osmý titul a první od roku 2019. V jedenáctém ročníku superfinále jsou poosmé a uspěly třikrát. Na konci prosince vyměnily trenéra Pavla Bruse za Daniela Foltu, který utvořil dvojici s Tomášem Martiníkem. "Sezona nebyla jednoduchá Ale pořád jsme byli ve hře o druhé místo a ve finiši jsme zvládli klíčový zápas na Boleslavi. Neděle tak rozsoudí, jaká ta sezona byla," uvedl Martiník.

Na první superfinále se těší vítkovický útočník Martin Gattnar."Neumím si představit, jaké to je hrát před O2 arenou, takže to bude na začátku asi nervózní. Ale věřím, že to z nás opadne. Bereme si zkušenosti od starších hráčů. Hned po posledním zápase s Bohemians, ještě na cestě, nám kluci říkali, jak nebýt nervózní. Rozebrali jsme si hru Tatranu, snažili jsme se vymazat některé chyby a jsme připraveni," prohlásil Gattnar.

Superfinále play off extraligy florbalistek

1. SC Vítkovice - FBC Ostrava 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 13. Buczeková (Kubečková), 16. Kubečková z trestného střílení, 28. Buczeková, 40. Husková (Seevaldová), 43. Buczeková (Ferenčíková), 50. Maroszová (Buczeková) - 17. Zagórská (Kotzurová), 46. Mlejnková (Bínová), 47. Bačová (Bínová), 49. Mlejnková (P. Hudáková). Rozhodčí: Prouza, Rogowski. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 10.122.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2022/23:

1. 1. SC Vítkovice, 2. FBC Ostrava, 3. Chodov, 4. Tatran Střešovice, 5. Bulldogs Brno, 6. FbŠ Bohemians, 7. FBS Olomouc, 8. Tigers Start98, 9. FBK Jičín, 10. FBC Liberec, 11. Panthers Praha - baráž, 12. Mladá Boleslav - sestup.