Florbalistky Vítkovic obhájily pohárový triumf, muži z Bohemians slaví poprvé

Brno - Florbalisté Bohemians se dočkali premiérového klubového triumfu v Poháru Českého florbalu. Ve finálovém utkání v Brně vyhráli v pražském derby nad Spartou 10:4 a zajistili si účast na Poháru mistrů. Ve finále žen porazily Vítkovice Tatran Střešovice vysoko 11:0 a obhájily titul z loňska. Celkově se dočkaly triumfu popáté a navázaly na úspěchy z let 2015, 2017 a 2018. Oba vítězné týmy si zajistily účast na Poháru mistrů v příštím roce.

Šesti body za dva góly a čtyři asistence pomohla k výhře favoritek polská útočnice Dominika Buczeková a hattrick vstřelila Vendula Maroszová. Čisté konto si připsala Nikola Příleská.

"Výhru 11:0 jsme úplně nečekaly, ale jsem za ni hrozně ráda. Na hřišti jsme splnily snad všechno, co jsme měly a dotáhly to k opravdu krásnému výsledku. Určitě to oslavíme, ale já osobně se budu muset držet, protože jdu zítra do práce," řekla webu Českého florbalu Příleská.

Těší se na Pohár mistrů. "Byl to jeden z našich hlavních cílů pro tuto sezonu, takže jsme moc rády a bereme to jako takové zadostiučinění po minulé sezoně," připomněla Příleská, že Vítkovice v extralize po semifinálové porážce s FBC Ostrava přišly o šanci zaútočit na čtvrtý mistrovský titul v řadě.

Vítkovice, které vládnou v této sezoně extralize po 17 kolech bez ztráty bodu, se ujaly vedení ve 4. minutě. Po chybné rozehrávce Karolíny Stůjové si Maroszová vyměnila balonek s Buczekovou a zamířila do odkryté branky.

Na přelomu první a druhé třetiny se Ostravanky ubránily při vyloučení Barbory Huskové a ve 24. minutě při trestu Elišky Willmannové dokonce zvýšily náskok. Po přihrávce Zuzanny Krzywakové překonala brankářku Elišku Drbalovou forhendovým blafákem Buczeková.

V polovině utkání proměnila další ztrátu Pražanek v tříbrankový náskok Šárka Staňková a za 40 sekund se po další asistenci Buczekové prosadila podruhé Maroszová. Opět po pasu Buczekové skórovala ještě 31 sekund před druhou pauzou Willmannová.

Po 99 sekundách závěrečné části opět v oslabení při vyloučení Michaely Šponiarové proměnila brejk Buczeková a ve 44. minutě skórovala z trestného střílení Barbora Husková. Další gól přidala forhendovým blafákem Krzywaková a v 52. minutě dovršila hattrick Maroszová.

Tatran při snaze o čestný úspěch sáhl k power play a do prázdné branky zajistila dvouciferné skóre Vítkovic Michaela Kubečková. A 48 sekund před koncem měla poslední slovo také při hře Střešovic bez brankářky Krzywaková.

"Zápas se mi povedl, v Tatranu jsou rychlé a silné hráčky a to mi vyhovuje. Užíváme si to, že je to obhajoba i to, že máme lístek na Champions Cup," uvedla hvězda utkání Buczeková.

"Vítkovice byly od začátku lepší, trestaly naše chyby. My jsme se z nich bohužel nedokázaly ponaučit. Jsme ale mladý tým a sbíráme zkušenosti. Jsem pyšná na celý tým, že jsme se sem vůbec dostaly. Čím víc budeme těchto zápasů hrát, tím budeme lepší a lepší," uvedla kapitánka Tatranu Nikola Hermannová.

Florbalisté Bohemians se dočkali premiérového klubového triumfu v Poháru Českého florbalu. Ve finálovém utkání v Brně vyhráli v pražském derby nad Spartou 10:4 a zajistili si účast na Poháru mistrů. Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí pomohl k úspěchu svěřenců trenéra Michala Jedličky Jakub Buršík.

Do vedení se dostali Bohemians poprvé v 6. minutě. Rozehrávku nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce historie superligy Jiřího Curneyho vystihl kapitán soupeře Filip Forman a poprvé překonal Martina Beneše. Sparta dokázala za 59 sekund odpovědět. Rychlou kombinaci po finální přihrávce Roberta Košira zakončil zblízka Marek Zouzal.

Ve 14. minutě se dostali Bohemians do náskoku, když si přihrávku Jana Řehoře srazil nohou do vlastní branky Michal Kareš. Do konce první třetiny zvýšili už na 4:1 přesnými střelami Patrik Šebek a Jan Malič. Ve 34. minutě přidal další branku Bohemians po akci Jaroslava Petráka Vojtěch Zezulka a 50 sekund před koncem druhé třetiny upravil Martin Kisugite už na 7:1.

V čase 43:27 minutě zkorigoval stav Curney, ale Bohemians v 52. a 53. minutě díky brankám Buršíka a Karla Petráka v power play do prázdné branky zvýšili už na 9:2. Sparta pokračovala ve hře bez gólmana a stav korigovali na 4:9 Mikuláš Krbec a Curney, který skóroval v oslabení. Poslední slovo měl ještě v pokračující přesilovce opět do prázdné branky Buršík.

Finále Poháru Českého florbalu v Brně

Muži

FbŠ Bohemians - Sparta Praha 10:4 (4:1, 3:0, 3:3)

Branky: 52. a 59. Buršík, 6. F. Forman, 14. Řehoř, 17. P. Šebek, 20. Malič, 22. J. Petrák, 34. Zezulka, 40. Kisugite, 53. K. Petrák - 44. a 58. Curney, 7. Zouzal, 56. M. Krbec. Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 879.

Přehled vítězů poháru:

2001/02 - 1. SC Ostrava, 2002/03 - FBC Ostrava, 2003/04 - FBC Ostrava, 2004/05 - FBC Ostrava, 2005/06 - Tatran Střešovice, 2006/07 - Tatran Střešovice, 2007/08 - Tatran Střešovice, 2008/09 - Tatran Střešovice, 2009/10 - Tatran Střešovice, 2010/11 - Tatran Střešovice, 2011/12 - 1. SC Vítkovice, 2012/13 - TJ JM Chodov, 2013/14 - Mladá Boleslav, 2014/15 - Mladá Boleslav, 2015/16 - 1. SC Vítkovice, 2016/17 - Mladá Boleslav, 2017/18 - 1. SC Vítkovice, 2018/19 - Sokol Pardubice, 2019/20 - Mladá Boleslav, 2021/22 - 1. SC Vítkovice, 2022/23 - FbŠ Bohemians.

Ženy

Tatran Střešovice - 1. SC Vítkovice 0:11 (0:1, 0:4, 0:6)

Branky: 4., 31. a 52. Maroszová, 26. a 42. Buczeková, 49. a 60. Z. Krzywaková, 30. Staňková, 40. Willmanová, 44. Husková z tr. střílení, 54. Kubečková. Rozhodčí: Lišková, Zamazalová. Vyloučení: 1:3. Bez využití. V oslabení: 0:2. Diváci: 627.

Přehled vítězů poháru:

2004/05 - Liberec, 2005/06 - Tatran Střešovice, 2006/07 - Děkanka Praha, 2007/08 - Děkanka Praha, 2008/09 - Děkanka Praha, 2009/10 - Herbadent Tigers SJM, 2010/11 - Herbadent Tigers SJM, 2011/12 - Herbadent SJM Praha, 2012/13 - Herbadent SJM Praha 11, 2013/14 - Herbadent SJM Praha 11, 2014/15 - 1. SC Vítkovice, 2015/16 - Chodov, 2016/17 - 1. SC Vítkovice, 2017/18 - 1. SC Vítkovice, 2018/19 - FBC Ostrava, 2019/20 - Chodov, 2021/22 - 1. SC Vítkovice, 2022/23 - 1. SC Vítkovice.

Pozn.: Herbadent je bývalá Děkanka Praha, ta vznikla sloučením s Tatranem Střešovice.