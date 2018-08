Praha - Florbalistky Pixba Wallenstam vyhrály potřetí za sebou mezinárodní turnaj Czech Open v Praze. Ve finále porazily ve švédském souboji Falun 5:1. Na triumfu se podílely i české reprezentantky Eliška Krupnová a Denisa Ratajová. Stejné kluby se utkají od 15:20 v hale Sparty na Podvinném mlýně i ve finále elitní kategorie mužů.

Útočnice Krupnová se radovala s Pixbem na Czech Open stejně jako v minulých dvou letech. Ratajová, která je čerstvou posilou z finského SB-Pro, si vychutnala první triumf na turnaji v kariéře.

"Ani to nevnímám, že je to potřetí za sebou, protože náš tým je pokaždé na turnaji jiný. Užívám si to pokaždé stejně a vnímám to jako nové vítězství," řekla Krupnová, nejlepší česká florbalistka minulé sezony.

Pixbo sice po 80 vteřinách prohrávalo brankou Clary Hellgrenové, ale před polovinou úvodní části skóre otočila Klara Lonebergová, na 3:1 zvýšila Frida Ahlstrandová a v druhé třetině dvěma góly pečetila výhru Isabell Krantzová.

"Nečekaly jsme úplně, že bude ve finále Falun, protože nehrál v minulé sezoně v nejvyšší švédské lize. Čekala jsem český nebo švýcarský tým. Semifinále s Chodovem bylo těžší, i když to byl na 2x20 jiný zápas než 3x20. Moc jsem si to s Chodovem užila, chtěla bych je moc pochválit," uvedla Krupnová.

"Finále jsme zvládly takticky. Věděly jsme, že nedáme pět gólů v první třetině, takže jsme hrály trpělivě. Měly jsme pak větší převahu a daly jsme z toho góly," dodala Krupnová.

Florbalový turnaj Czech Open v Praze - finále: Ženy: Elitní kategorie: Pixbo Wallenstam - Falun 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) Branky: 9. a 10. Lonebergová (na první Ratajová), 22. a 39. Krantzová, 15. Ahlstrandová - 2. Hellgrenová. Kategorie B: United Unicorns - FbŠ Bohemians 0:2. Muži: 13:50 finále muži B: Liuttu - Fousek Team, 15:20 finále elita mužů: Pixbo Wallenstam - Falun, 18:10 finále muži Pro: Sokol Pardubice - Umea.