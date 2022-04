Florbalistky FBC Ostrava porazily v superfinále Chodov a slaví premiérový titul

Praha - Florbalistky FBC Ostrava vyhrály v superfinále v pražské O2 areně nad Chodovem 4:2 a získaly premiérový titul. Dvěma góly se podepsala pod úspěch týmu trenéra Jakuba Robenka kapitánka Michaela Mlejnková. Pražanky počtvrté za sebou nedokázaly udělat poslední krok v boji o titul. V letech 2018, 2019 i loni podlehly v superfinále Vítkovicím.

"Obrovské štěstí. Říká se to vždycky, ale ono to nejde aktuálně popsat. Strašně moc si to užíváme. Je to obrovská odměna pro celý klub. Myslím si, že i po těch historických prohrách chlapů před několika lety je to obrovská odměna i pro vedení za to, co v Ostravě vybudovali a co máme za zázemí a podmínky. Teď konečně sportovní odměna. Já jsem teď aktuálně asi víc šťastný za lidi kolem sebe než za sebe samotného," prohlásil trenér FBC Ostrava Robenek.

První velkou šanci měly před 7923 diváků Ostravanky a Pavlína Bačová v úvodu trefila tyč. V 8. minutě se radoval z vedení Chodov. Kristýna Lechnerová našla volnou Elišku Trojánkovou, která bekhendem pod tělem prostřelila Veroniku Tomšovou. Severomoravanky byly v 17. minutě opět blízko gólu, ale po střele Nikoly Chalupové pomohla Janě Christianové horní tyč.

"Strašně to bolí. Tak jako pokaždé, když člověk prohraje. Ale myslím si, že jsme si za tu prohry mohly samy, protože jsme nehrály vůbec dobře. Myslím si, že jsme si to pokazily tím, že jsme nedávaly šance. Když vidím holky hrát v jiných zápasech nebo na tréninku, tak je to úplně něco jiného. Asi ta atmosféra, nebo že jsme byly ve finále..." řekla Christianová.

Ve druhé třetině nejdříve neproměnila další šanci Trojánková a ve 27. minutě po zisku balonku překonala Christianovou kapitánka Ostravanek Mlejnková střelou pod levou ruku. Chodov se pak ubránil při vyloučení Lechnerové, ale další přesilovou hru při trestu Karolíny Suché už využil. Linda Pudišová střelou z pravé strany z úhlu trefila přesně protější horní roh branky.

Chodov se snažil marně odpovědět a od 53. minuty měl po teči Mlejnkové střely Veroniky Rybičkové už dvoubrankovou ztrátu. Potom trefila tyč Vanessa Rebecca Keprtová a v čase 56:59 po přihrávce Magdalény Pláškové už snížila z brankoviště Suchá. Při power play ale trefila 17 sekund před koncem prázdnou branku Natalie Hurníková a pečetila triumf.

Chodov byl v superfinále pošesté za posledních sedm dohraných ročníku a uspěl jen v roce 2015, když dosáhl na svůj historický titul.

"Dnes to bylo z naší strany nedobré. Prostě jsme neukázali kvalitu, kterou v týmu máme. Prakticky jsme ani nenaznačili naše možnosti. V první třetině nás podržela Christy (Christanová), byli jsme ve hře, ale Ostrava byla lepší a my jsme cítili, že taháme za kratší konec. Snažili jsme to změnit, ale nějak se nám to dnes nepovedlo od začátku do konce. Nenašli jsme tam momenty, kdy bychom měli ten správný lauf a hráli to, co umíme," uvedl kouč Chodova Lukáš Procházka, který se stal novým koučem české reprezentace žen.

FBC Ostrava měl na kontě dosud v historii jen dva bronzové úspěchy. Robenek děkoval i ostravským fanouškům. "Já jsem byl překvapený, kolik tady bylo lidí. Obrovské poděkování pro ty naše lidi, protože za námi přijeli už na hotel a udělali tam super atmosféru, kde holky asi byly víc naměkko než tady v hale. I to nám pomohlo se s tím srovnat ještě nějakou hodinu před příchodem do haly a strašně moc nám pomohli v sérii s Vítkovicemi. Patří jim obrovské poděkování a velká část titulu jde za nimi," dodal Robenek.

Atmosféru v O2 areně si užila i Christianová. "Po tyhle zápasy florbal hrajeme, protože je to vždycky nádherná kulisa. V O2 areně před osmi tisíci diváky je to ohromný zážitek. I když to nevyšlo podle představ, tak jsme všichni rádi, že tu můžeme být. Je to oslava florbalu," dodala.

Superfinále play off extraligy florbalistek v pražské O2 areně:

Chodov - FBC Ostrava 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Trojánková (Lechnerová), 57. Suchá (Plášková) - 27. Mlejnková, 36. Pudišová (P. Hudáková), 53. Mlejnková (Rybičková), 60. Hurníková. Rozhodčí: Petřík, Podlesný. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 7923.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2021/22:

1. FBC Ostrava, 2. Chodov, 3. Vítkovice, 4. Tatran Střešovice, 5. FbŠ Bohemians, 6. FBS Olomouc, 7. Tigers Start98 Kunratice, 8. Panthers Praha, 9. FBK Jičín, 10. Mladá Boleslav, 11. Židenice - sestup, 12. Bulldogs Brno - baráž.